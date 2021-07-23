陸反制美國「香港商業警告」 制裁美前商務部長等七人

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）

美國國務院、財政部、商務部、國土安全部本月16日發布「香港商業警告」。美財政部外國資產控制辦公室並將7名香港中聯辦副主任列入「特別指定國民清單」，實施金融制裁。大陸外交部今晚決定對前美商務部長羅斯等七名美方人員實施反制制裁。

新華社報導，大陸外交部以答記者問的方式表示，美方炮製所謂「香港商業警告」，無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制，根據《反外國制裁法》對前美商務部長羅斯、美國會「美中經濟與安全評估委員會」（USCC）主席卡洛琳 · 巴薩羅繆、「國會—行政部門中國委員會」（CECC）前辦公室主任喬納森 · 斯迪沃斯、「美國國際事務民主協會」金度允、「美國國際共和研究所」在港授權代表亞當 · 金、「人權觀察」中國部主任索菲 · 理查森及「香港民主委員會」等7個美方人員和實體實施制裁。

外交部發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。任何外部勢力企圖干涉香港事務，都是蚍蜉撼樹自不量力。

香港 外交部 國務院

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