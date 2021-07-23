南京疫情蔓延3省 涉事機場母公司董事長遭停職

中央社 / 上海23日電

中國江蘇省南京市20 日爆發COVID-19本土疫情後，目前已累計23人確診，遼寧、安徽和廣東相繼檢出關聯的病例。首爆疫情的南京祿口機場，其母公司董事長已遭到停職。

據南京市衛健委所屬的微信公眾號「健康南京」通報，南京22日新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例，和6例無症狀感染者。

這波疫情源於南京祿口國際機場20日在員工篩檢中，檢出9例陽性。截至22日，累計37人染疫，其中23人確診，14人屬無症狀感染者。他們大多數是祿口機場的清潔人員。

南京的疫情已有擴散趨勢。江蘇省內的宿遷市22日新增1例無症狀感染者，她17日從祿口機場返回宿遷。

遼寧省瀋陽市22日也新增1例無症狀感染者，是一名來自南京的男子。安徽省馬鞍山市和縣、廣東省中山市22日也都各新增1例無症狀感染者，據稱均有南京旅居史。

據江蘇媒體「交匯點」App今晚報導，祿口機場的母公司「東部機場集團有限公司」黨委書記兼董事長馮軍，已被江蘇省委暫停職務。

機場 疫情 廣東

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