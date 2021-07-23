劉結一會洪秀柱 陸委會盼中共務實掌握台灣主流民意

第四屆海峽兩岸青年發展論壇今在杭州舉辦，大陸國台辦主任劉結一與國民黨前主席洪秀柱會面。陸委會對此表示，要中共以務實態度面對兩岸現實，真正多元掌握台灣主流民意。

劉結一表示，一些外部勢力為謀取自身利益大打台灣牌，企圖利用台灣問題，擾亂中華民族的前進步伐，台獨勢力和外部勢力勾連作亂，嚴重損害中華民族根本利益。台灣的「烏雲不會持久」，要台胞與台青堅信「邪不壓正」，反對台獨和外部勢力干擾。

陸委會表示，注意到對岸透過交流活動宣傳其對台政策與工作。兩岸關係發展雙方均有責任，其本質是相互尊重與善意理解；台灣2300萬民眾對於兩岸關係的主張和立場沒有改變，就是堅定捍衛國家主權及民主、維護台海和平穩定，並加強與世界的交流合作。

陸委會並呼籲中共當局以務實的態度面對兩岸現實，真正多元掌握台灣主流民意看法，切勿一再強加政治框架與軍事恫嚇，台海的烏雲將自然散去。

此外，分管對台工作的中共政治局常委汪洋則首次對論壇發出賀信。汪洋在信中指出，台海形勢依舊複雜嚴峻，但時勢始終在主張國家統一的力量這一邊，強調解決「台灣問題」的主導權、主動權掌握在大陸手中，不要低估陸方捍衛國家主權、領土完整的決心、意志及能力。