美跨黨派議員提涉台法案 北京嗆：台獨是絕路
針對美國跨黨派議員提出「台灣夥伴關係法」案，以及美國參議院軍事委員會通過2022財政年度國防授權法案，要求對美台增進防衛合作可行性進行評估，大陸國台辦今日再度表示，「台獨」是絕路，「以武拒統」更是在絕路上加速將台灣民眾推向災難。
大陸國台辦今以發言人朱鳳蓮的明義表示，「台獨」是絕路，「以武拒統」更是在絕路上加速將台灣老百姓推向災難。任何人不要低估大陸維護國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。
他強調，「台獨」勢力把同境外勢力的勾連視為保護「台獨」的救命稻草，結果只會遭到堅決粉碎。
朱鳳蓮最後稱，敦促美國會一些議員停止炮製涉合消極議案，停止違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的錯誤言行，不向「台獨」勢力發出錯誤信號。
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