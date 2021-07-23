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洪秀柱提「三個堅持」 寄望於兩岸青年
第四屆海峽兩岸青年發展論壇23日在杭州開幕，中國國民黨前主席、台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在致辭時，以「堅持做一個挺直脊樑骨、堂堂正正的中國人」、「堅持做一個兩岸和平發展的使者」、「堅持兩岸大交流、大合作、大發展」三個堅持，寄望於兩岸青年。
洪秀柱強調，首先要「堅持做一個挺直脊樑骨、堂堂正正的中國人」，拒絕政客數典忘祖、去中國化、扭曲中華歷史文化的操作。
其次，要堅持做一個兩岸和平發展的使者，要以史為鑒，絕不要讓同胞相殘的民族悲劇再度發生
第三，要堅持兩岸大交流、大合作、大發展，發揮兩岸青年的創意與智慧，促進兩岸融合發展，攜手共築中國夢。
洪秀柱表示，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷，兩岸中華兒女應該共同努力，謀求國家統一，撫平歷史創傷。
她強調，「兩岸必須統一，也必然統一，這是民族大義，攸關廣大台胞前途和福祉。要始終團結引導廣大台灣同胞特別是青年一代，認清統一是福、分裂是禍。」
在23日開幕式上，浙江省新生代企業家聯誼會副會長吳偉、在浙創業台青代表林啟民作主旨發言。台灣民宿界資深人士蔡幸爵、浙江大學醫學院教授許志宏、北大在讀台籍博士生羅敏純、網路文學代表人物王泰等作了訪談交流。
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