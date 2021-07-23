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兩岸青年論壇 袁家軍：展開服務台青「3個專項行動」

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
浙江省委書記袁家軍。央廣網
浙江省委書記袁家軍。央廣網

第四屆「海峽兩岸青年發展論壇」23日在杭州登場，浙江省委書記袁家軍在會中宣布，浙江將服務台灣青年，展開導讀、暖心、賦能的「3個專項行動」。

袁家軍指出，第一是政策宣講「導讀」行動。透過舉辦「台商大講堂」、「浙台微訊」公眾號權威發布、編發台青創業典型案例，幫助台青更好理解大陸和浙江重大政策措施。

第二是集中服務「暖心」行動。組建服務台灣青年工作專班，廣泛聽取意見建議，讓台青在浙江工作生活舒心順心。

第三是數字惠台「賦能」行動。對各項惠台政策措施進行梳理優化，打造「一站式」惠台政策辦理網路平台，實現惠台政策應享盡享、應享快享。

袁家軍表示，在去年第三屆論壇上，推出「八項惠及台青舉措」以來，浙江省已在7所高校新建台灣青年創業創新平台、啟動項目20多個，成立了浙台青年企業家聯盟，支持台灣青年參與民宿項目31個、新農村項目37個，吸引800多名台灣青年來浙實習就業，發出「台融卡」2,200多張、授信總額超過人民幣6,000萬元。

袁家軍指出，浙江省將始終秉持「兩岸一家親」理念，以更加開放的姿態與台灣同胞共用改革發展紅利，推動各項惠台政策落地見效，不斷提升廣大在浙台灣青年的獲得感。

他還提到，希望兩岸青年以實現中華民族偉大復興為己任，堅定維護體現一個中國原則的九二共識，勇擔重任、團結友愛、攜手打拼，為兩岸關係和平發展和祖國統一貢獻智慧力量。

青年 創業

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