快訊

31層菜刀狀大樓欲拔地而起 恐斬斷龍山寺歷史風采

直播／一口氣降至二級最新指引 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中資採集基因數據 英議員憂心淪為中共軍方所用

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
英國資深議員稱，英國應該對中資通過產前檢測收集數百萬婦女的基因數據感到擔憂。照片／美國之音
英國資深議員稱，英國應該對中資通過產前檢測收集數百萬婦女的基因數據感到擔憂。照片／美國之音

路透引述英國一位資深議員指出，英國應該對一家中資華大集團（BGI Group）通過產前檢測收集數百萬婦女的基因數據感到擔憂。該公司與大陸軍方合作開發這些檢測，並在世界各地收集基因數據，用於研究人口特徵。

「當數據離開英國時，我總是擔心。它應該得到在國內會得到的尊重和隱私保護，而令人擔憂的是，可能並非如此。」英國議會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）說。

他續稱，中資基因組學公司和大陸軍方之間的關係，與英國或實際上在許多其他國家通常所想像的不一致。

在英國以NIFTY品牌銷售的無創產前檢查（NIPT）網站上的隱私政策稱，當收集的數據與大陸的「國家安全或國防安全直接相關」時，可以共享。

華大集團表示，從未被要求、也從未出於大陸國家安全或國防安全目的，向北京當局提供其NIFTY測試數據。公司表示，完全遵守歐洲GDPR數據保護規定，還擁有英國的個人信息管理認證。

華大集團回覆路透的電子郵件稱，華大的無創產前基因檢測（NIPT）是由華大單獨開發的，沒有與大陸軍方合作。在海外收集的所有NIPT數據都儲存在華大香港的實驗室，並會在五年後銷毀，對數據保護、隱私和道德極為重視。

但路透發現，2010年以來，華大與解放軍至少發表了十幾項有關檢測的聯合研究，對檢測進行試驗和改進，或分析數據，從境外婦女的產前檢查中收集的DNA數據也被儲存在大陸政府資助的基因數據庫中。該數據庫是世界上最大的數據庫之一。

路透查閱的線上記錄顯示，至少有500名參加過NIFTY檢測的婦女的基因數據被儲存在大陸國家基因庫中，其中包括一些大陸以外的女性。

英國 基因

延伸閱讀

防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離決斷」的62萬接觸者之亂

合夥運鰻苗遭大陸海警查扣 華西街幫老大涉擄船長索賠

圍牆外的人想進去！「英國監獄」百年後重開　變身頂級牢房酒店

台商移轉訂價 當心陸追稅

相關新聞

港警怕極的兒童繪本？《羊村守衛者》煽動入罪案

「小羊們雖然都很害怕，但他們沒有退縮。有的羊被野狼打到眼睛看不見、有的羊被打到沒辦法走路，但他們還是互相幫忙，勇敢反抗...」從前從前，森林裡有個小羊村落，隔壁住著野狼村，兩邊雖然離得好近，但是羊村隔著圍欄，大野狼沒辦法隨意造訪。小羊們在牧羊人的照顧之下，雖然偶爾擔憂野狼出沒，但大抵還是過著快樂的生活，直到那一天，牧羊人離開了，虎視眈眈的狼群們終於開始伸出狼爪......

洪秀柱提「三個堅持」 寄望於兩岸青年

第四屆海峽兩岸青年發展論壇23日在杭州開幕，中國國民黨前主席、台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在致辭時，以「堅持做...

中資採集基因數據 英議員憂心淪為中共軍方所用

路透引述英國一位資深議員指出，英國應該對一家中資華大集團（BGI Group）通過產前檢測收集數百萬婦女的基因數據感到擔...

林鄭：外部勢力使港年輕人有反中情緒

香港自反送中運動後，民眾對中國大陸的不滿情緒劇增，香港特區行政長官林鄭月娥23日在電台節目表示，外國視香港為打壓中國大陸...

鋪路習拜會 美副國務卿25日訪陸

大陸外交部發言人辦公室昨（22）日宣布，美國常務副國務卿薛曼將於7月25日至26日訪問天津，屆時，大陸外交部主管中美關係...

港元朗白衣人暴動案 7人遭判刑

香港七二一元朗白衣人暴動案，七名被告在香港區域法院判刑。法官判刑時表示，各被告案發時濫用大陸五星旗，一邊搖旗吶喊一邊打人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。