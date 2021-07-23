中資採集基因數據 英議員憂心淪為中共軍方所用

路透引述英國一位資深議員指出，英國應該對一家中資華大集團（BGI Group）通過產前檢測收集數百萬婦女的基因數據感到擔憂。該公司與大陸軍方合作開發這些檢測，並在世界各地收集基因數據，用於研究人口特徵。

「當數據離開英國時，我總是擔心。它應該得到在國內會得到的尊重和隱私保護，而令人擔憂的是，可能並非如此。」英國議會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）說。

他續稱，中資基因組學公司和大陸軍方之間的關係，與英國或實際上在許多其他國家通常所想像的不一致。

在英國以NIFTY品牌銷售的無創產前檢查（NIPT）網站上的隱私政策稱，當收集的數據與大陸的「國家安全或國防安全直接相關」時，可以共享。

華大集團表示，從未被要求、也從未出於大陸國家安全或國防安全目的，向北京當局提供其NIFTY測試數據。公司表示，完全遵守歐洲GDPR數據保護規定，還擁有英國的個人信息管理認證。

華大集團回覆路透的電子郵件稱，華大的無創產前基因檢測（NIPT）是由華大單獨開發的，沒有與大陸軍方合作。在海外收集的所有NIPT數據都儲存在華大香港的實驗室，並會在五年後銷毀，對數據保護、隱私和道德極為重視。

但路透發現，2010年以來，華大與解放軍至少發表了十幾項有關檢測的聯合研究，對檢測進行試驗和改進，或分析數據，從境外婦女的產前檢查中收集的DNA數據也被儲存在大陸政府資助的基因數據庫中。該數據庫是世界上最大的數據庫之一。

路透查閱的線上記錄顯示，至少有500名參加過NIFTY檢測的婦女的基因數據被儲存在大陸國家基因庫中，其中包括一些大陸以外的女性。