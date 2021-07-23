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林鄭：外部勢力使港年輕人有反中情緒

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。美聯社
香港特區行政長官林鄭月娥。美聯社

香港自反送中運動後，民眾對中國大陸的不滿情緒劇增，香港特區行政長官林鄭月娥23日在電台節目表示，外國視香港為打壓中國大陸的平台，前年反送中運動的出現並非一夜間發生的，外部勢力干預香港事務，持續使港人尤其年輕人有反中情緒。

信報財經報導，林鄭月娥稱，「港版國安法」實施後，國際間出現謠言和猜測，但她認為這是外界對港府有偏見，在大陸中央支持和香港社會穩定下，股市、房市、科技和文化發展蓬勃。她作為行政長官每日都被攻擊和批評，反映香港仍有言論自由，在「港版國安法」下，僅破壞和危害國家安全、縱容暴力和仇恨的言論受限制。

她又稱，由反送中運動開始，香港警方作為紀律部隊受到不公平對待。自2019年起香港有不少人反對警隊，但監警會的報告及各種事實證明，這些同情暴徒、與警方對立的人都欠警隊一個道歉。

去年中「港版國安法」實施後引發香港新一波移民潮。香港官方統計數據顯示，去年淨遷出香港的人口為6.6萬，中青年是移民主流。投資移民公司對香港高收入人士的調查也顯示，正在移民和考慮移民的比率高達84%。

香港 港版國安法 移民

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