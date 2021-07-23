聽新聞
test
0:00 / 0:00
林鄭：外部勢力使港年輕人有反中情緒
香港自反送中運動後，民眾對中國大陸的不滿情緒劇增，香港特區行政長官林鄭月娥23日在電台節目表示，外國視香港為打壓中國大陸的平台，前年反送中運動的出現並非一夜間發生的，外部勢力干預香港事務，持續使港人尤其年輕人有反中情緒。
信報財經報導，林鄭月娥稱，「港版國安法」實施後，國際間出現謠言和猜測，但她認為這是外界對港府有偏見，在大陸中央支持和香港社會穩定下，股市、房市、科技和文化發展蓬勃。她作為行政長官每日都被攻擊和批評，反映香港仍有言論自由，在「港版國安法」下，僅破壞和危害國家安全、縱容暴力和仇恨的言論受限制。
她又稱，由反送中運動開始，香港警方作為紀律部隊受到不公平對待。自2019年起香港有不少人反對警隊，但監警會的報告及各種事實證明，這些同情暴徒、與警方對立的人都欠警隊一個道歉。
去年中「港版國安法」實施後引發香港新一波移民潮。香港官方統計數據顯示，去年淨遷出香港的人口為6.6萬，中青年是移民主流。投資移民公司對香港高收入人士的調查也顯示，正在移民和考慮移民的比率高達84%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言