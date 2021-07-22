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美日官員重申台海和平 陸：不容外部勢力干涉

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。照片／美聯社
大陸外交部發言人趙立堅。照片／美聯社

美國副國務卿薛曼昨日與日本防衛大臣岸信夫在東京會晤，重申台海和平穩定，並對新疆、香港局勢表達關切。對此，大陸外交部發言人趙立堅22日表示，台灣、涉港、涉疆問題都是中國內部事務，不容任何外部勢力干涉。

澎湃新聞報導，趙立堅表示，對於日美涉華消極動向，中方已經在北京和華盛頓、東京都提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。需強調的是，台灣、涉港、涉疆問題都是中國的內部事務，不容任何外部勢力干涉，任何人都不要低估中國人民捍衛國家領土主權的堅強決心、堅定意志和強大能力。

趙立堅指出，在涉海問題上，中方維護國家領土主權和海洋權益的決心堅定不移，同時願繼續通過協商談判同有關國家妥善處理分歧。任何外部勢力無論以任何借口介入東海、南海局勢，都只會給本地區的和平與安寧帶來不必要的干擾，也不符合國家利益。

趙立堅 東京 北京

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