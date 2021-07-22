國安法壓境香港 知名港人紛紛宣布來台

在香港警方持續以國安法的名義打壓公民社會不同領域之際，近日幾位知名的香港人都公開宣布來到台灣。其中包含了前香港電台主持人曾志豪丶香港「佔中」運動發起人陳健民與知名香港漫畫家柳廣成。

柳廣成21日在臉書專頁發文，表示自己上周末已透過「就業金卡」的方式抵達台灣，並表示雖然不清楚自己是否會「移民」台灣，但應該會在該地住上兩至三年。他寫道：「以後的計劃或許有變也說不定，可能也會繼續想在台灣。以後再說。」

柳廣成在貼文中提到，他自2019年後與父親因話題變多，關系也變得更好。然而，在他這次准備離開香港時，他提到父親曾跟他說：「這次出去就不要回來了」。柳廣成寫道：「爸他最後祝福我，覺得我是比他有才能的人，一定能比他走得更久更遠。」

他也表示，自己沒有擔心抵台後身份認同的問題，因為他八丶九歲跟家人到日本生活時，便對身份認同迷失過，後來也找到自己的答案。柳廣成表示：「我覺得只要做一個有修養的人，就能四海為家。學習適應丶入鄉隨俗是從小就學懂的事，搬家搬過不下十次，不懂就學，虛心請教，永遠不要裝大爺，丟盡一個地方或民族的臉。」

柳廣成說，希望能與其他因移民潮來台的港人一起做好自己，「讓『香港人』成為值得被世界尊重的族群」。他也透露，之前因生活壓力大，導致他產量變低，但到了台灣後有很多期待與想像，所以他感覺自己產量也變高了。他表示：「以後展覽也好丶簽書會也好，自然相遇也好，到時再見！」

「佔中三子」陳健民到政治大學當客座教授

除了柳廣成外，2014年發起「佔中」運動的香港中文大學社會系退休教授陳健民本周也宣布抵達台灣，將在台灣的政治大學社會系擔任為期一年的客座教授。據傳，他這次來台是接受了政治大學社會系系主任黃厚銘邀請，並預計在政治大學開設「社會運動」與「當代中國社會」兩門課程。

黃厚銘在個人臉書頁面上寫道：「我必須說，這是我三年系主任任內，最重要的心願之一。為此，我奮鬥了將近一年，但我心甘情願，也深感榮幸。在我心目中，陳健民老師是真正的知識份子。」

陳健民則是在個人臉書上表示，未來一年除了在政治大學教書外，也會嘗試寫書，「靜思走過的路」。他也提到，自己在網絡上的兩個節目仍會持續進行，並說：「希望一年後在香港再見！」

陳健民2014年9月28日曾與前香港大學法學院副教授戴耀廷與牧師朱耀明共同發起「佔領中環行動」，當時他們希望爭取行政長官能透過普選產生，三人也因此被稱為「佔中三子」。然而，陳健民在2017年被港府以公眾妨擾及煽惑他人公眾妨擾起訴並判入獄16個月，他本人也在2019年辭去香港中文大學的教職，並於2020年3月刑滿出獄。

根據台灣大陸委員會的統計，今年1月至5月，來台申請居留得到許可的香港人人數是3983人，在台灣有定居許可的香港人則是有837，申請居留人數與2020年同期相比，上升了44.1％。

(綜合報導)

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