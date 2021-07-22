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疫情之下 香港快運宣布下月開通台北、高雄航線
國泰航空旗下廉航香港快運22日宣布，將於8月23日及8月26日正式開通兩條新航線，由香港出發分別直飛台北和高雄。
信報財經報導，香港快運行政總裁吳潔文表示，一直努力尋找新方向，為的就是要向旅客提供相宜的票價與便利的出遊選擇，即將開辦的兩條新航線便是公司朝着這個目標進發的又一例證。即使現時疫情持續，仍然無阻其實踐提供加倍方便實惠體驗的承諾。
香港快運目前提供香港往來台中的直航服務，下個月起就將飛航台灣北中南三地。
香港快運航空創立於2004年，為國泰航空的全資附屬公司，是香港唯一低成本航空公司，以香港國際機場作為樞紐，提供往來亞太地區主要城市的航空客運服務。若不計入已結束營運的舊香港航空及國泰港龍航空，香港快運航空為香港第三家航空公司。
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