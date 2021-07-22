「法拉第未來」赴美掛牌 恒大汽車持股20%

赴美國躲債的樂視網負責人賈躍亭所創辦的電動車公司「法拉第未來」（FF）22日將在那斯達克掛牌上市，恆大汽車持有FF股份20%。

FF宣布，與特殊目的收購公司PSAC擬議合併交易，獲PSAC股東會通過。業務合併完成後，PSAC將更名為「Faraday Future Intelligent Electric Inc.」，其普通股和認股證將於7月22日在美股交易，股票代碼分別為「FFIE」及「FFIE.WS」。

FF之前規劃上市時間為7月21日，但實際上市日延遲一天。

截至目前，FF91在手訂單超過1.4萬輛。法拉第未來計劃完成募資9個月後率先於加州漢福德工廠量產FF91，預計年產能1萬輛；2023年建設的韓國群山工廠有望帶來年產能27萬輛。

現有股東中，恒大集團曾於2018年攜20億美元入股法拉第未來，後雙方因分歧而分道揚鑣，調解結果是，境內資產歸恆大，海外部分繼續隸屬FF，恒大也不再投資。此後FF又歷經多次融資，截止目前，恒大仍持股20%。