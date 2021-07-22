小鵬汽車股價漲逾5% 創上市以來新高
大陸電動車大廠小鵬汽車22日早盤在港股價漲5.62%至港幣170.90元，創上市以來新高。據港交所文件顯示，阿里巴巴於近期入股小鵬汽車，持股近15%。
香港經濟日報報導，面對華為、百度、小米近一年間相繼宣布投資新能源汽車行業，董事長何小鵬日前表示，大陸智慧電動車進入「戰國時代」，小鵬會繼續儲備智能汽車技術，今年增聘數千人分布在研發、銷售不同團隊，也將研發低空駕駛的飛行汽車可行性。
小鵬汽車成立於2014年，總部設於廣州，今年7月7日在香港上市，成為首個在紐約、香港兩地「雙重主要上市」的中概股，也是大陸電動車三雄中首家在香港掛牌的企業。
財聯社報導，從營收來看，小鵬已連續三年增長，且現金儲備也很充沛。2020年，小鵬的融資現金淨額達人民幣343.3億元，但始終無法擺脫虧損。財報顯示，從2018年至今，小鵬汽車一直呈現虧損，三年累計虧損達人民幣86億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言