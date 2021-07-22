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小鵬汽車股價漲逾5% 創上市以來新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
圖為小鵬汽車之前在上海車展上展示的新車。照片／路透
圖為小鵬汽車之前在上海車展上展示的新車。照片／路透

大陸電動車大廠小鵬汽車22日早盤在港股價漲5.62%至港幣170.90元，創上市以來新高。據港交所文件顯示，阿里巴巴於近期入股小鵬汽車，持股近15%。

香港經濟日報報導，面對華為、百度、小米近一年間相繼宣布投資新能源汽車行業，董事長何小鵬日前表示，大陸智慧電動車進入「戰國時代」，小鵬會繼續儲備智能汽車技術，今年增聘數千人分布在研發、銷售不同團隊，也將研發低空駕駛的飛行汽車可行性。

小鵬汽車成立於2014年，總部設於廣州，今年7月7日在香港上市，成為首個在紐約、香港兩地「雙重主要上市」的中概股，也是大陸電動車三雄中首家在香港掛牌的企業。

財聯社報導，從營收來看，小鵬已連續三年增長，且現金儲備也很充沛。2020年，小鵬的融資現金淨額達人民幣343.3億元，但始終無法擺脫虧損。財報顯示，從2018年至今，小鵬汽車一直呈現虧損，三年累計虧損達人民幣86億元。

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