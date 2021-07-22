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陸外交部：美副國務卿薛曼將先與謝鋒會談 再會見王毅

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部。（大公網）
大陸外交部。（大公網）

據大陸外交部發言人辦公室發布，美國常務副國務卿薛曼將於7月25日至26日訪問天津，屆時，大陸外交部主管中美關係的副部長謝鋒將與薛曼會談；之後，大陸國務委員兼外長王毅將會見薛曼。

據發布內容，7月21日晚，有記者向大陸外交部發言人提問：美國國務院剛剛發布消息稱，薛曼將於7月25日至26日訪陸。中方能否證實？

大陸外交部發言人辦公室回應指，美方提出希望安排美國常務副國務卿薛曼近期訪陸，與中方就中美關係交換意見。經雙方商定，薛曼將於7月25日至26日訪問天津。屆時，中國大陸外交部主管中美關係的副部長謝鋒將與薛曼會談。之後，王毅將會見薛曼。

據發布，中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場，以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。

美國國務院稍早表示，副國務卿薛曼將於7月25至26日訪中，屆時她將在天津與中國國務委員暨外交部長王毅等官員會面。有分析指，這次行程可能有助為兩國領袖今年稍晚舉行峰會鋪路。

外交部 王毅

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