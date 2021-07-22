美國副國務卿薛曼訪陸 北京證實：將見謝鋒、王毅

美國國務院稍早表示，美國常務副國務卿薛曼將於7月25日至26日訪問中國大陸。大陸外交部21日晚間證實該消息，並指薛曼將與大陸外交部副部長謝鋒會面，大陸國務委員兼外交部部長王毅將會見薛曼。

據大陸外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」消息 ，大陸外交部表示，美方提出希安排美國常務副國務卿薛曼近期訪華，同中方就中美關係交換意見。經雙方商定，薛曼將於7月25日至26日訪問天津。屆時，大陸外交部主管中美關係的副部長謝鋒將與薛曼會談。之後，大陸國務委員兼外長王毅將會見薛曼。

大陸外交部表示，中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。