元朗襲擊事件兩周年 暴力犯變家園衛士？

元朗襲擊事件本周三(7月21日)屆滿兩周年，根據香港商業電台報導，多名穿著防刺背心的警員分批在港鐵元朗站附近布防，並加強截查。

雖然兩年過去，香港民眾在雞地及港鐵元朗站遭到白衣人隨機襲擊的畫面還歷歷在目。多家媒體關注，61名被捕的人士中，只有8人遭起訴，7人定罪，並將於22日判刑，有關罪行最高刑罰為7年。

同一時間，遇襲者也有至少16人被捕，包含當時被打傷的立法會議員林卓廷，警方稱他參與襲擊，事件定性也被逐步導向示威者引起的紛爭。

根據立場新聞，從監警會去年發表的專題報告到律政司在此案開庭的陳詞內容，襲擊事件的論述在這兩年由最初公認的「白衣人襲擊市民」，演變成建制派所指的「示威者帶人入元朗」，以及「示威者不入元朗就不會有沖突發生」。

除了事發導火線有了不同的說法，近日香港網上更出現將事件形容為「元朗居民保衛家園」的說法，香港01報導，香港特首林鄭月娥20日被記者問到，會否拿出應對七一刺警案的強硬態度，譴責美化暴力的言論。她說：「對任何美化和認同暴力的言論都感到憤怒。」她強調會譴責這類行為，也指姑息暴力的言論，會對年輕人造成負面影響。

調查報導的發現

立場新聞報導指出，襲擊事件中的白衣人被懷疑與當天稍早的「白衣人『保衛元朗』小遊行有關」。 2019年7月20日時任《香港經濟日報》副社長石鏡泉就在「守護香港」集會台上要用藤條等工具「打仔」和「教仔」。到了當天，襲擊事件的白衣人也被發現身上帶有「守護香港」標志，和幾十位手拿「保衛元朗」與「保衛家園」標語和旗幟的人士走在一起，並在其後與當天在場的立法會議員何君堯合照。

雖然石鏡泉後來致歉，並表示對於襲擊事件「毫不知情」，「守護香港大聯盟」相關工作人員也出來否認與白衣人的關係，報導透過監視器畫面卻發現高度相關。

值得關注的是調查報導也指出了「假訊息」在其中扮演的角色。立場新聞透過大數據追查發現，一條火上加油，號稱示威者稱「得元朗得天下」有關的貼文由微博建制派網紅「風中微塵」，也就是曾接受新華社訪問的「香港警嫂」所發出，激怒建制派網民發起反制。該帖其後在Telegram上被指為「假消息」，但該訊息真正的來源還有目的至今仍無法確認。

首宗國安法案件待宣判

香港民眾唐英傑在2020年7月1日駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車撞向三名警員，後成為國安法首案。他被控「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」等三罪。過去15 天的審訊中，「光復香港 時代革命」的含義與是否與「港獨」連結等法庭辯論引起各方關注。

控方代表律政司署理副刑事檢控專員周天行與被告唐英傑的代表資深大律師郭兆銘在法庭上就「光復香港 時代革命」作為一旗幟面如何「煽動」，以及這個口號是否「意圖分裂國家」有不同看法。雙方從「光復」和「革命」千年來在歷史上的解讀到這個口號如何運用，還有唐英傑如何理解這個口號等多有交鋒，也在網路上引發各種討論。此案將在27日公布裁決結果，預料爭議會持續延燒。

(綜合報導)

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