聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸涉台多元化 台籍律師搭橋協助

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

十餘位兩岸法律人19日在北京表示，台灣籍律師可以在兩岸交流中發揮更大作用。

中新社報導，第29次兩岸青年觀點論壇19日在北京舉行，兩岸青年法律從業者圍繞行業發展，以「心跨兩岸·法悅心聲」為主題展開座談研討，如何更好解決兩岸交流中的法律問題成為論壇熱議話題。

中新社報導，上海金茂律師事務所合夥人施君指出，近年來，隨著大陸不斷推出並完善惠台措施，越來越多台胞和台商選擇來大陸發展，大陸涉台法律事務呈現出多元化發展趨勢。

他說，以前大陸涉台法律事務主要以企業投資問題為主，而現在，台胞婚姻、繼承等法律事務數量顯著增加，台胞們的法律事務需求，正從工作領域向日常生活領域延伸。這種趨勢對兩岸法律服務提出了更高要求。

已在北京工作多年的北京坤韜律師事務所合夥人、台灣籍律師沈傑指出，很多台灣當事人與大陸律師之間存在一定隔膜，雙方無法就問題進行有效溝通，致使一些非原則性的矛盾因語境等因素而擴大。有過在大陸求學經歷的台灣籍律師可以在這種情形中承擔橋梁功能。

沈傑認為，有效解決台胞面臨的法律問題，能讓他們更好地認識大陸。為此，他與朋友們組建了台胞公益服務熱線，希望藉此為兩岸交流貢獻力量。

論壇由民革中央、全國台聯共同主辦。北京航空航天大學法學院副教授田飛龍、安徽財經大學法學院教授黃信瑜等兩岸青年法律學者、律師還就兩岸交流背後的法制建設工作等話題進行了討論。

律師 北京

延伸閱讀

北京嚴控港媒 香港電台內部通告不得稱「中華民國」

外媒：滴滴誤判 以為依靠官員「關係」能順利上市

亞洲開發銀行預測今年大陸GDP 增長達8.1%

吳亦凡3天蒸發20億 大陸強硬封殺「不給失德演員機會」

相關新聞

「占中三子」之一 陳健民任政大訪問學者

去年三月刑滿出獄，香港「占中」運動發起人之一、前香港中文大學社會系副教授陳健民接受政大邀請，擔任為期一年的訪問學者。他表...

39歲杜小剛 升任無錫市委書記

江蘇省委組織部網站20日發布，擔任無錫市市長1年半後，省委決定杜小剛任無錫市委書記，黃欽不再擔任無錫市委書記。

大陸涉台多元化 台籍律師搭橋協助

十餘位兩岸法律人19日在北京表示，台灣籍律師可以在兩岸交流中發揮更大作用。

中印對峙 共軍遠程火炮高原演習協同無人機作戰

中印邊境局勢不穩，中共解放軍高原戰備。新疆軍區炮兵旅遠程火箭分隊與空軍無人機演習畫面公開。

陸稱立陶宛設處撼動不了「一中」 陸委會：無權置喙

台灣將在立陶宛設立代表處，大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，「再怎麼折騰，也改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國...

禁用「中華民國」 香港電台就涉台用語發通告：遵守一中

香港電台就涉及台灣方面的用語，向員工發出內部通告，指出香港電台作為公共廣播機構及香港政府部門，必須嚴格遵守一個中國的原則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。