大陸涉台多元化 台籍律師搭橋協助

十餘位兩岸法律人19日在北京表示，台灣籍律師可以在兩岸交流中發揮更大作用。

中新社報導，第29次兩岸青年觀點論壇19日在北京舉行，兩岸青年法律從業者圍繞行業發展，以「心跨兩岸·法悅心聲」為主題展開座談研討，如何更好解決兩岸交流中的法律問題成為論壇熱議話題。

中新社報導，上海金茂律師事務所合夥人施君指出，近年來，隨著大陸不斷推出並完善惠台措施，越來越多台胞和台商選擇來大陸發展，大陸涉台法律事務呈現出多元化發展趨勢。

他說，以前大陸涉台法律事務主要以企業投資問題為主，而現在，台胞婚姻、繼承等法律事務數量顯著增加，台胞們的法律事務需求，正從工作領域向日常生活領域延伸。這種趨勢對兩岸法律服務提出了更高要求。

已在北京工作多年的北京坤韜律師事務所合夥人、台灣籍律師沈傑指出，很多台灣當事人與大陸律師之間存在一定隔膜，雙方無法就問題進行有效溝通，致使一些非原則性的矛盾因語境等因素而擴大。有過在大陸求學經歷的台灣籍律師可以在這種情形中承擔橋梁功能。

沈傑認為，有效解決台胞面臨的法律問題，能讓他們更好地認識大陸。為此，他與朋友們組建了台胞公益服務熱線，希望藉此為兩岸交流貢獻力量。

論壇由民革中央、全國台聯共同主辦。北京航空航天大學法學院副教授田飛龍、安徽財經大學法學院教授黃信瑜等兩岸青年法律學者、律師還就兩岸交流背後的法制建設工作等話題進行了討論。