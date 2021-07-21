39歲杜小剛 升任無錫市委書記

江蘇省委組織部網站20日發布，擔任無錫市市長1年半後，省委決定杜小剛任無錫市委書記，黃欽不再擔任無錫市委書記。

北京青年報旗下微信公眾號「政知圈」報導，目前江蘇地級市的市委書記中，「70後」共有3人，除了1976年出生的杜小剛外，還有1974年12月出生的淮安市委書記陳之常，1971年9月出生的鹽城市委書記曹路寶。

2015年1月，年僅39歲的杜小剛，因昆山台資中榮金屬鋁粉塵爆炸事故，臨危受命成為15萬台商聚集地、「中國第一縣」昆山市市長。

杜小剛曾坦言，在昆山這個「中國第一縣」當主官，既是自己的榮幸，也時刻充滿危機感，這讓他時刻不忘提醒自己：我願為生活中所有美好的小事乾杯，也應該看到美好的背後還有哪些工作不到位，為官者必須居安思危！

杜小剛離任後，昆山當地媒體評價說，以「高品質發展的過硬成果，交出了一份厚重提氣的時代答卷」。其最突出的表現是，昆山成為中國大陸第一個GDP突破人民幣4000億元、財政收入突破人民幣400億元的縣級市。

2019年底，無錫市召開全市領導幹部會議，宣布杜小剛任無錫市委副書記。今年1月，無錫有7000多家企業收到了一封來自政府的感謝信，這是無錫市首次大規模的給企業發送感謝信，發感謝信的背景是在疫情壓力下，無錫市主要經濟指標仍然保持著正增長，杜小剛認為，此一成果離不開企業的努力。

澎湃新聞報導，這封感謝信的內容前後修改了三四次，相關人士表示，杜小剛親自把關，提出了相應的修改意見，「少一點官腔，文字要接地氣一點，用群眾化的語言，讓企業感受到政府的關心。」