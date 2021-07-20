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烟花颱風增強為中颱！最新路徑北修 仍不排除登陸

中印對峙 共軍遠程火炮高原演習協同無人機作戰

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
由於中印邊境衝突不斷，中共解放軍日前舉行遠程火炮高原協同無人機作戰演習。（央視軍事網微博截圖）
由於中印邊境衝突不斷，中共解放軍日前舉行遠程火炮高原協同無人機作戰演習。（央視軍事網微博截圖）

中印邊境局勢不穩，中共解放軍高原戰備。新疆軍區炮兵旅遠程火箭分隊與空軍無人機演習畫面公開。

大陸官方央視軍事頻道7月19日報導，中共解放軍新疆軍區炮兵與空軍無人機協同演習。演練中，無人機鎖定目標、全程跟蹤，對打擊情況進行實時偵察；遠火分隊根據無人機實時採集的目標訊息，調整參數、裝定諸元，精準命中並有效摧毀目標。

與此同時，西藏邊防官兵進行多種武器實彈射擊訓練。報導稱，迫擊炮、重機槍、榴彈發射器、便攜式防空導彈……海拔4200多米，西藏軍區某邊防團開展實彈射擊訓練，6種武器輪番上陣。

另外，中共解放軍第81集團軍某旅，首次開展遠火裝備高原實彈射擊演練。報導稱，遠火裝備自動化程度高，具備精確制導能力，在沒有雷達、氣象探測等保障要素的情況下，依然能夠準確命中目標。

當前，中印軍隊雖然在邊境脱離接觸，局勢放緩，但是仍有一些遺留難題沒有解決。

7月14日，外長王毅同印度外長蘇傑生在塔吉克杜尚別舉行了雙邊會晤，就邊境問題展開磋商。

解放軍 軍區 中共

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