陸稱立陶宛設處撼動不了「一中」 陸委會：無權置喙

台灣將在立陶宛設立代表處，大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，「再怎麼折騰，也改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國際格局。」陸委會20日強調，中共當局無權置喙，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分，過去如此，未來更不會是。」

據環球網報導，朱鳳蓮指出，「台灣是中國的一部分。大陸反對大陸建交國與『中國台灣地區」發展官方關係，大陸敦促立陶宛恪守一個中國原則，不要向『台獨』勢力發出錯誤信號。民進黨當局和『台獨』勢力的設處鬧劇目的是謀獨。」

朱鳳蓮說，「再怎麼折騰，也改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國際格局。」

對此，陸委會20日晚間以書面回覆表示，駐立陶宛台灣代表處是台灣在歐洲的第一個以台灣為名的代表處，意義重大，台灣將持續深化與所有民主自由夥伴發展友好關係。

陸委會指出，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，過去如此，未來更不會是」，我國與其他國家發展雙邊合作關係，是作為主權國家和國際社會成員的基本權利，也是我2300萬人民的共同期待，中共當局無權置喙。