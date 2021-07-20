香港「佔中」發起人陳健民抵台 將任政大客座教授一年

香港「佔中」運動發起人、前香港中文大學社會學系副教授陳健民20日於臉書透露，已抵達台灣，接受政治大學的邀請擔任客座教授一年。

香港星島日報報導，政治大學社會學系主任黃厚銘在社交網站上表示，陳健民19日午間順利抵台，下個學年會以客座教授的身份，開授「社會運動」與「當代中國社會」的課程。黃厚銘透露，自己當年參與「佔中」發起人的座談會而認識陳健民，認為陳健民是真正的知識份子。

陳健民在臉書表示，他已接受政治大學的邀請成為該校訪問教授一年。未來一段時間，除了教學以外，他會閉關寫書、靜思走過的路。網路上的「健民書房」和「健民講堂」仍會繼續，希望一年後在香港再見。

2014年9月28日，陳健民與香港大學法律系副教授戴耀廷、牧師朱耀明一起發起「占領中環行動」，爭取香港特首由普選產生，被稱為「佔中三子」。

2017年，陳健民被港府以公眾妨擾及煽惑他人公眾妨擾等罪名起訴。2019年，陳健民辭去中大教職，同年4月因前述罪名入獄16個月，直到去年3月才刑滿出獄。