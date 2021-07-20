快訊

獨家專訪黃曙光／推潛艦國造擋人財路 「被自己人扯後腿」

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港「佔中」發起人陳健民抵台 將任政大客座教授一年

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港「佔中」運動發起人陳健民20日透露接受政治大學的邀請擔任客座教授一年。（圖／取自陳健民臉書）
香港「佔中」運動發起人陳健民20日透露接受政治大學的邀請擔任客座教授一年。（圖／取自陳健民臉書）

香港「佔中」運動發起人、前香港中文大學社會學系副教授陳健民20日於臉書透露，已抵達台灣，接受政治大學的邀請擔任客座教授一年。

香港星島日報報導，政治大學社會學系主任黃厚銘在社交網站上表示，陳健民19日午間順利抵台，下個學年會以客座教授的身份，開授「社會運動」與「當代中國社會」的課程。黃厚銘透露，自己當年參與「佔中」發起人的座談會而認識陳健民，認為陳健民是真正的知識份子。

陳健民在臉書表示，他已接受政治大學的邀請成為該校訪問教授一年。未來一段時間，除了教學以外，他會閉關寫書、靜思走過的路。網路上的「健民書房」和「健民講堂」仍會繼續，希望一年後在香港再見。

2014年9月28日，陳健民與香港大學法律系副教授戴耀廷、牧師朱耀明一起發起「占領中環行動」，爭取香港特首由普選產生，被稱為「佔中三子」。

2017年，陳健民被港府以公眾妨擾及煽惑他人公眾妨擾等罪名起訴。2019年，陳健民辭去中大教職，同年4月因前述罪名入獄16個月，直到去年3月才刑滿出獄。

香港特首 佔中 港大

延伸閱讀

汐止疫苗接種站AZ開打 民：不分疫苗早打早安心

汐止區70歲打疫苗先預約 依時段前往避等候

汐止快篩站好預約 區長籲民眾快篩助防疫

施打率不到三成 汐止區長鼓勵施打多保護

相關新聞

遭控惡意網路攻擊 陸反嗆：中國才是網攻主要受害國

美國、歐盟與19日發表聲明譴責中國大陸發動惡意網路攻擊，大陸駐歐盟使團發言人20日駁斥，該聲明缺乏任何事實和證據，中國對...

上海、廈門今日均傳出來自台灣新冠確診病例

大陸持續發現來自台灣的新冠確診病例，上海與廈門20日就分別通報發現2例和1例自台灣輸入的新冠確診者。

香港「佔中」發起人陳健民抵台 將任政大客座教授一年

香港「佔中」運動發起人、前香港中文大學社會學系副教授陳健民20日於臉書透露，已抵達台灣，接受政治大學的邀請擔任客座教授一...

維繫兩岸互動 洪秀柱週五將出席杭州海峽青年論壇

兩岸關係緊張，國民黨前主席洪秀柱上午宣布，將應中國大陸浙江省相關單位邀請，出席7月23日在杭州舉辦的第4屆「海峽兩岸青年...

港男已接種2劑BNT疫苗 赴美依然感染Delta病毒

香港文匯報報導，香港一名已接種兩劑復必泰（BNT）疫苗滿14天的男子，日前從美國返港時在機場檢測呈陽性反應，並帶有L45...

雲南單日新增41例境外輸入確診病例 全來自緬甸

緬甸近來疫情嚴峻。根據大陸國家衛生健康委員會通報，19日中國大陸報告新增新冠確診病例65例，其中境外輸入病例57例，雲南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。