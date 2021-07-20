遭控惡意網路攻擊 陸反嗆：中國才是網攻主要受害國

美國、歐盟與19日發表聲明譴責中國大陸發動惡意網路攻擊，大陸駐歐盟使團發言人20日駁斥，該聲明缺乏任何事實和證據，中國對此強烈不滿和堅決反對，「政治化、汙名化的做法不僅無助於解決網路安全問題，反而會削弱各國間互信，影響各國在該領域的正常合作。」

路透報導，美國及其盟友19日指責中國發動了一場全球網路間諜行動，一大批國家罕見抱團，公開呼籲北京打擊駭客行為。美國加入北約、歐盟、英國、澳洲、日本、紐西蘭和加拿大的行列，譴責這些間諜活動。美國國務卿布林肯表示，「這對我們的經濟和國家安全構成了重大威脅。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）19日發表聲明，敦促中國採取行動打擊在中國領土上進行的惡意網路活動，指對Microsoft Exchange伺服器的入侵已破壞全球數千台電腦和網路的安全性，歐盟成員國和歐盟機構也受到影響。

根據大陸駐歐盟使團官網消息，大陸駐歐盟使團發言人對此表示，長期以來，「個別西方國家一邊憑藉自身技術優勢肆無忌憚地對世界進行大規模、無差別竊聽竊密，甚至連盟友也不放過；一邊又自詡為網路安全衛士，在網路安全領域操縱指揮盟友、製造小團體屢屢對其他國家抹黑攻擊，充分暴露了其雙重標準和虛偽面目。同樣值得重視的是，北約屢屢無端指責中國，圖謀假借網絡攻擊等問題實現區域和領域突破，我們對這一動向表示高度關注。」

大陸駐歐盟使團發言人指出，事實上，中國是網路攻擊的主要受害國之一。根據中國國家互聯網應急中心報告，去年，共有位於境外的約5.2萬個電腦惡意程序控制服務器控制了中國境內約531萬台主機，對中國國家安全、經濟社會發展和人民正常生產生活造成了嚴重危害。

就所控制中國境內主機數量來看，控制規模排名前三的控制服務器均來自北約成員國，分別控制了中國境內446萬、215萬和194萬台主機。「我們敦促有關國家恪守網路空間國際規範，立即採取切實措施查處有關惡意網路活動。」

大陸駐歐盟使團發言人稱，網路安全是全球性問題，事關各國共同利益，需要國際社會共同維護。

大陸駐挪威、英國、加拿大、新西蘭大使館20日也就有關網路攻擊事件表態，強調反對沒有事實根據的抹黑和將有關問題政治化。