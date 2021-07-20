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港男已接種2劑BNT疫苗 赴美依然感染Delta病毒

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
確診的香港男子所居住的社區，19日晚間7時30分已被封鎖，所有住戶都必須強制接受核酸篩檢。（取自香港文匯報）
確診的香港男子所居住的社區，19日晚間7時30分已被封鎖，所有住戶都必須強制接受核酸篩檢。（取自香港文匯報）

香港文匯報報導，香港一名已接種兩劑復必泰（BNT）疫苗滿14天的男子，日前從美國返港時在機場檢測呈陽性反應，並帶有L452R（Delta）變異病毒株。由於病毒量高，香港衞生防護中心估計該名男子很大可能是在美國時染疫。

香港衞生防護中心指出，這名27歲確診男性患者分別於今年4月26日及5月17日在香港接種兩劑復必泰疫苗，本月4日前往美國，18日返回香港，在機場經檢測初步呈陽性。

香港衞生署公共衞生化驗服務處檢測顯示，該名患者帶有L452R變異病毒株，但沒有N501Y及E484K變異基因。

由於患者病毒樣本CT值低，只有約21至24，即顯示病毒量較高。香港衞生防護中心因此認為，患者很大可能是最近在美國時受到感染，故將其列為輸入病例。

由於變種病毒潛伏期最長可達21天，而患者過去21天內，即上月27日至本月4日人在香港，為求慎重，港府昨晚7時30分已將其居住的社區劃定為「受限區域」，由警方拉上封鎖線，要求所有住戶今日午夜12時前完成核酸檢測，同時在個案公布當日起的第3、7、12及19天必須再度接受強制檢驗。

香港呼吸系統專科醫生梁子超接受香港文匯報訪問時指出，Delta變種病毒在美國流行，患者帶有L452R變異病毒株，即有可能感染Delta病毒。

梁子超也認為患者最有可能是在美國時感染，「他離港前及登機回港前的病毒檢測呈陰性，抵港後才陽性，而該病毒潛伏期最短幾天，最長20幾天，但仍傾向相信在美國感染的機會最大。」

該名患者已接種兩劑疫苗滿14天卻還是染疫，對此，梁子超指出，疫苗預防感染的比率確有下降趨勢。「新加坡過去28天有135名已完成接種兩劑疫苗的人感染Delta病毒，未有打針的患者有185人感染，兩者相差不大，情況令人擔心，變種病毒可能正不斷改變，令疫苗的功效降低。」

但梁子超仍強調，雖然不能完全依賴疫苗防止感染，但疫苗可以減低病毒量，減少傳播風險。他也提醒香港市民，由於Delta變種病毒正在全球各地流行，目前並非出國旅行的合適時機，他不贊成因歐洲部分國家對港人免檢疫就到當地旅遊。

若真有必要前往外地，梁子超表示，務必採取一籃子措施加強防疫，除應完成疫苗接種，還要戴好口罩並加強手部清潔，以免沾染病毒。此外，在外地也不要參與高危險活動，例如不應到人多的地方。

香港 患者 疫苗

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