香港選舉委員會選民登記 合格選舉人數量驟減

（德國之聲中文網）在愛國者治港的原則下，香港選舉委員會界別分組選舉人從2016年的24萬6440人，下降到此次的7891人，此數據引用自香港選舉事務處上周日的一份聲明。香港自由新聞網指出，今年的合格選舉人登記人數和2016年相比，驟減了97%。經重新登記後，此次冊上有7891人成為選委會各界別分組的選舉人，其中分別有2547名個人選舉人和5344名團體選舉人。

法廣報導，選舉人大跌的界別分組，多屬於從個人票轉為團體票的界別，例如「會計界」、「醫學及衛生服務界」和「社會福利界」都是類似情形。這些界別原來都是民主派天下。

選舉委員會的成員必須是香港永久性公民，負責提名行政長官選舉候選人及選出行政長官、選出其中40名立法會議員，以及提名立法會選舉候選人等事宜。選舉委員會由五個主界別、40個界別分組組成。

修法使議席構成改變、立法會權力擴大

全國人大在今年3月通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，除了增加更多立法會席次之外，也大幅修改議席構成。在過去，立法會唯一的任務是選舉香港行政長官，但其權力在今年3月新法通過後，得到了極大的擴展。除了立法會議席由70席增加至90席，該決定還要求設立「候選人資格審查委員會」，以負責審查並確認選舉委員會委員的候選人、立法會議員候選人與行政長官候選人的資格，只有通過「愛國者測試」的香港公民才能參加選舉。選舉委員會的成員從1200人增加到1500人，其中包含港區全國人大代表、港區全國政協委員等類別，以此確保中央政府定義的「愛國者」佔選委會中的多數。

「重點宣傳愛國者治港」，學者憂壓縮參政空間

香港電台報導則指出，近日有議員在立法會政制事務委員會上建議，應重點宣傳愛國者治港原則。香港政制及內地事務局副秘書長陳潔玲表示，同意要加強宣傳，未來將會和媒體合作。一些學者認為，選舉改革將更加限縮不同立場議員的參政空間，並讓選舉制度更有利於建制派。

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（KNA、HKFP、RTHK、RFI）

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