大陸航太投資公司董事長張陶耍流氓打人被開除黨籍公職

今年六月涉嫌踢打大陸工程院院士的中國航太投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶，今遭開除黨籍、開除公職處分。

中紀委通報，根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨紀律處分條例》，中國航太科技集團有限公司黨組決定，給予航太投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶開除黨籍處分。

根據《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》，中國航太科技集團有限公司紀檢監察組決定，給予張陶開除的政務處分。

57歲的張陶，身為研究生學歷、博士學位，正高級研究員。2021年6月6日下午，張陶邀請75歲的中國航太科技專家、國際宇航科學院院士吳美蓉到自己公司訪問，吳美蓉同時邀請較年輕的王晉年院士一同參加。在航太投資控股公司總部彙報完其工作後，當晚，張陶邀請兩位院士在一家餐廳用餐，席間提出今年要申請國際宇航科學院院士，希望給與支持。

王晉年認為與張陶是第一次見面，對其所做工作還不瞭解，希望瞭解清楚再說。此時張陶突然發起火來，與王晉年產生爭執，起身過來打王晉年。一旁的吳美蓉見狀感到十分惶恐，要求離席。

當晚10點半左右，張陶和其公司下屬送兩位院士回到王晉年在北京的住所。在王晉年乘電梯前，張陶背後一腳將王晉年踹翻在地，對王晉年開始毆打。之後還將吳美蓉推翻在地，並將王晉年、吳美蓉從電梯中拽出繼續毆打。

醫院診斷報告，吳美蓉胸椎輕度壓縮骨折，腰椎滑脫。王晉年多處肋骨骨折，全身多發性軟組織損傷。