談交流 馬曉光盼能增進兩岸民眾溝通與了解

為期9日的兩岸媒體採訪落幕。大陸國台辦發言人馬曉光表示，盼能藉由採訪活動增加兩岸民眾的溝通與了解，這是本次交流活動的最終善意。

兩岸、香港共41名記者在近日展開川渝行聯合採訪活動。據陸媒中新社報導，馬曉光指出，這次是在疫情防控的背景下舉行聯合採訪活動，更重要的是將兩岸訊息傳遞給同胞。而本次活動是傳遞大陸訊息，相信未來兩岸媒體能夠把台灣的資訊更多地傳遞到大陸。增加兩岸同胞的溝通和瞭解是交流的最終意義。

馬曉光也介紹，活動期間媒體們不僅看到川渝的經濟發展與科技創新能力，也瞭解到兩地的生態保育、文化文明、人民幸福指數等情況。

他說，大陸發展空間越廣闊，台胞的機遇也越多，在川渝投資經營的一些台商台企事業發展非常好。這些台商、台企敏銳地捕捉到成渝雙城經濟圈未來的商機，融入大陸把握新發展階段。台胞、台商為兩岸經濟合作作貢獻、為大陸新的改革開放作貢獻，印證兩岸同胞是命運共同體。