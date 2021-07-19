閻學通：北京盼與美達默契 維護台海和平是共同利益

近期美軍機數度降落台灣，引起中共當局強烈抗議，中美關係對立更尖銳，不過，大陸知名國關學者、北京清華大學當代國際關係研究院院長閻學通近日在觀察者網撰文強調，「中國希望與美國達成默契，即維護台灣海峽的和平是中美共同利益」。

閻學通在題為「新時代外交，中國如何發出自己的聲音？」文章指出，中方仍然希望能將中美緊張關係限制在經濟領域，避免升級為軍事衝突。然而，台灣海峽發生衝突的風險正在增加。中方最近制定的十四五規劃，重申了其對追求台海和平與繁榮的承諾。長期以來，這一政策防止了中美圍繞台海發生戰爭的潛在風險。

他表示，雖然中國至今沒有放棄和平統一的原則，但如果台灣宣布獨立，中國就可能不得不放棄和平統一的承諾。其他國家越是支持台灣獨立，中國人民解放軍就越是要進行軍事演習來威懾台灣。「同時，中國希望與美國達成默契，即維護台灣海峽的和平是中美共同利益。」

提到中共中央外事委辦公室主任楊潔篪三月在美強硬談話，閻學通指，楊潔篪的發言反映了中國外交的典範移轉。中方認為，大國地位的提升使其有權力在國際事務中扮演新的角色——這與美國不容置疑的主導地位是無法調和的。中國最初希望拜登政府能夠緩和與中國的緊張關係，但這一希望已經破滅。相反，中國認為拜登政府試圖孤立中國，這對中國構成嚴重威脅。

但他表示，北京這種新的自信並不意味著它將在每一個領域挑戰華盛頓。中國拒絕美國在一些問題上的領導地位，但作為一個發展中國家，中國把中美競爭限制在它認為有優勢的領域，如應對新冠疫情、減貧、貿易、基礎設施建設、數位支付和5G技術等。然而，從整體上看，後疫情時代的中國將以更大決心發出自己的聲音，並將有力反擊任何遏制自己的企圖。

他提到，到2020年底，中國GDP已達到美國GDP的71%，高於2019年的66%。且中國的政策制定者有信心在未來十年內繼續縮小中美經濟差距。在他們眼裡，中國已經走過了站起來和富起來的階段，現在到了強起來的階段。以美國為首的單極秩序正在逐漸消失，中國的崛起和美國的相對衰落加速了這一秩序的消亡，取而代之的將是一個以中美為核心的多極秩序。

閻學通說，中國作為一個大國不會跟隨美國的步伐。在某些問題上，中美競爭不可避免。拜登迄今為止的對華政策在許多方面延續了川普的對抗性做法。因此，未來中美關係的緊張或競爭程度不太可能比川普時代低。

他認為，拜登政府嘗試採取排他性多邊主義，試圖在技術和人權等方面組建聯盟與中國形成對抗或競爭，這在未來幾年內必將成為中美關係緊張根源。中國認為這是對其政治安全最嚴重的外部威脅，也是其民族復興的最大障礙。

對於中美競爭，他認為，雙方最好是把競爭看成是一場賽跑，而不是一場拳擊比賽；雙方都希望領先，但都無意毀滅或永久性改變對方。

閻學通說，後疫情時代的中國外交政策剛剛開始形成，中方遵循鄧小平「摸著石頭過河」的做法，總是根據不斷變化的國內和國外情況調整政策。未來也不例外。這些調整的背景將是一個徹底改變的全球格局，在這個格局中，美國的單邊決定及其領導的各種聯盟和特定問題聯盟將不再像以前那樣可行。