大陸體育代表團：願共同努力、支持辦好東京奧運會

第三十二屆夏季奧運會將於7月23日在日本東京開幕。中國大陸體育代表團秘書長19日表示，大陸體育代表團正按計畫陸續抵達日本參加東京奧運會，中方願意與大家共同努力，支持日本共同辦好本屆奧運會。

據新華社報導，中國大陸體育代表團秘書長強調，中國體育代表團感謝日本方面為成功舉辦東京奧運會做出的艱苦努力，在新冠肺炎疫情全球仍在流行這種特殊情況下，東京奧運會組委會和日本各方在國際奧委會、世界各國家和地區支持下，克服重重困難，竭盡全力做好奧運會各項籌辦工作，為世界各國家和地區體育健兒實現奧運夢想搭建精彩舞台，非常不易。

中國體育代表團近日已有帆船、帆板、賽艇、乒乓球、射箭、女足、拳擊、曲棍球、網球、羽毛球、馬術、體操、跆拳道、射擊等多支隊伍及先遣組250多人抵達日本。

中國體育代表團秘書長指出，抵達日本後，切身感受到日方為參加奧運會各代表團提供衣食住行等各項服務保障做出的努力，中方運動員、教練員、工作人員都也感受到了組委會工作人員、志工的熱情友好，奧運村乾淨整潔，運動員餐廳食品供應豐富可口衛生，對東京奧運會組委會的組織工作表示肯定。

中國體育代表團秘書長重申，中方將認真遵守、嚴格執行東京奧運會組委會疫情防控等各項規定和要求，與世界各國家和地區參加奧運會的代表團團結起來、共同努力，全力支持、配合東京奧運會組委會辦好本屆奧運會，讓全世界青年們在奧運會舞台上展現自己的風采，為奧林匹克運動做出應有的貢獻。