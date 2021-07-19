港人BNO赴英特許入境期限將至 香港機場現人潮

(德國之聲中文網) 英國政府之前宣布更新「英國海外國民」(BNO) 簽證指引，其中使用「特許入境許可」(LOTR) 入境英國的期限在7月19日到期，這也使18日香港機場出現大批准備飛往英國的旅客。

香港《立場新聞》報導，7月20日開始，香港人若想以BNO移居英國，必須先在離開香港前申請BNO簽證，並等候結果。如果香港人不遵守相關程序，他們可能無法獲准進入英國。

《立場新聞》指出，18日香港機場飛往英國航班的登記櫃擠滿人潮，有些原本便打算移居英國的香港年輕人將計劃提前，也有打算一起移居的一家人，推著數輛車的行李等著離開香港。

其中一個化名姓陳的女士與丈夫跟兩個子女帶著十幾件行李准備去英國，她告訴《立場新聞》，幾年前便有移民的打算，但是因為香港過去幾年的社會運動使她將計劃提前了。她表示，中年人離開香港是認為填鴨式教育不適合孩子成長，希望小孩能到外地接受更好的教育。

她說雖然國安法對於年幼的小孩尚未有實質影響，但她希望小孩能在比較自由的環境長大。她說，因為一家四口中，兒子的BNO簽證還未獲得批准，又希望孩子能在開學前適應英國環境，所以才趕在7月19日的截止日前赴英。

《香港01》則報導，18日有兩班飛往英國的班機，現場等候應有數百人等候登機，現場有不少家屬流淚，甚至泣不成聲，須透過親友攙扶才能站穩。一名雷先生受訪時告訴《香港01》，自己是暫時離開香港，時間比原本計劃的早了約半個月，他認為英國政府可以提早公布將暫停LOTR，不然對於想去英國的香港人來說，准備時間有些倉促。

另一位李小姐則說她早已開始申請BNO簽證，但因未能即時獲得審批，因為英國突然說要暫停港人透過LOTR入境，所以才趕在近期離開香港。她稱，若未來香港政治環境好轉，她會考慮回香港定居，但會讓孩子自己決定是否跟隨她。

英人手短缺嚴重 港人有求職空間

《立場新聞》19日在另一篇報導中提到，英國在新冠疫情後逐步解封之際，各行各業在重新啟動時面臨人手短缺的情況，但有學者認為，在疫情加上脫歐使大量外籍勞工離開英國的情況下，持BNO護照抵達英國的香港人，有求職空間。

報導引述英國商會的調查，發現有7成的企業在今年4月丶5月與6月都面臨招聘人員的困難，其中以建築丶飯店丶餐飲與生產業最為嚴重。英國的失業率還因此下降至4.7％。

《立場新聞》引述與牛津大學移民研究學者Peter Walsh的訪問指出，雖然不少已抵達英國的香港人因疫情關系而遇到求職困難，但長遠來看，各階層的港人都是有求職空間的。他認為，低技術的香港人會受惠於脫歐後，大量歐洲勞動人口離開英國留下的空缺，而高技術的港人也會因英國不少高技術職位都面臨人才空缺，得以填補相關空缺，為英國帶來利益。

(綜合報導)

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