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中共再發布軍演：7月18日至20日黃海進行實彈射擊
根據央視新聞報導，連雲港海事局發布通告：
雲航警0049，黃海中部，自7月18日至20日，每天0800時至1800時
在34-52N/120-00E、34-52N/120-13E、34-44N/120 -13E、34-44N/120-00E諸點連線範圍內進行實彈射擊。禁止駛入。
16日，中國海事局官網發布航行警告稱，16日中午12時至21日晚上6時，東海進行「實際使用武器訓練」。航行警告標出9點連線水域，表示範圍內要進行實際使用武器訓練，禁止駛入。
當天下午，中國海事局官網再發出航行警告稱，浙江台州頭門港碼頭附近海域將舉行「軍事訓練」，時間自7月18日至8月3日。航行警告標出4點連線水域，表示範圍內要開展軍事訓練，禁止駛入。
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