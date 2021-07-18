港警務處長：感謝刺警案嫌犯 或犯國安法

香港大學學生會評議會早前通過悼念刺警案嫌犯的議案，之後撤回。港警國安處人員日前到港大調查及搜證。香港警務處處長蕭澤頤出席電視節目時表示，港大部分學生感謝嫌犯，等同認同，甚至美化疑犯的行為，有可能觸犯《國安法》中有關宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動的條文。

據香港電台報導，蕭澤頤並指，若相關行為令香港不同群體產生敵視，有可能觸犯煽惑罪。他表示，到港大搜證是要調查相關人士的背後意圖及目的。

被問到曾到現場獻花悼念的市民，是否都需要被搜查，蕭澤頤回應說不排除有關可能性，可能需要了解他們除獻花外，有沒有進一步行動，包括作出煽動的言語或其他意圖和目的等，但強調要視乎個別情況。

他又說，市民除了悼念，若企圖在現場作出影響公共安全、秩序的行為，就有可能違法。他表示，感謝嫌犯的犧牲，無形中是美化或宣揚其他人可以效尤同樣行為，可能觸犯宣揚恐怖主義的條文。

另外，蕭澤頤表示，將會加強反恐演習，不僅警隊或紀律部隊參與，將到港鐵、商場、酒店，甚至邀請公眾人士參與，以提高市民的警覺及守法意識等。