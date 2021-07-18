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月薪至少6萬5 逾400港青入職大灣區就業計畫
香港勞工及福利局局長羅致光在網誌撰文表示，1月推出大灣區青年就業計劃至今，反應理想，有超過380間企業提供約2900個職位空缺，當中約一半為創科職位，求職申請數目超過18000個，目前有超過400名申請者已經入職。
據香港電台報導，羅致光說，獲聘的畢業生將獲不低於18000港元月薪（約新台幣65000元），除了有全面在職培訓，不少企業亦提供免費住宿或租金津貼。
他表示，港府一直關注青年就業情況，近期會推出多項就業支援，包括培訓、招聘會等。另外，因應新冠病毒疫情而推行的創造職位計劃，去年「防疫抗疫基金」預留66億港幣，已創造約31000個職位；2021/22財政年度額外撥款66億元推出的新一輪計劃，至今已額外創造約20000個職位。
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