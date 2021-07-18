解決敘利亞問題 王毅提北京四點主張

當地時間7月17日，大陸國務委員兼外長王毅在大馬士革與敘利亞外長梅克達德舉行會談。對於解決敘利亞問題，王毅提出北京四點主張。

據新華社報導，王毅表示，全面解決敘利亞問題，關鍵在於落實聯合國安理會確立的「敘人主導、敘人所有」原則，各方形成合力，切實推進敘利亞問題的全面解決。

他表示，中方有以下主張。一是堅持尊重敘國家主權和領土完整。尊重敘人民的選擇，放棄政權更迭的幻想，讓敘人民自主決定國家前途命運。中方堅定支持敘自主探索發展道路，維護國家統一和民族尊嚴。

二是堅持民生為先和加快重建。解決敘人道危機的根本出路在於立即解除所有對敘的單邊制裁和經濟封鎖。國際人道主義援助應尊重敘主權，同敘政府協商推進。要拓展跨線人道援助，提升跨境救援行動的透明度，不能影響敘主權和領土完整。

三是堅持有效打擊恐怖主義。打擊所有被聯合國安理會列名的恐怖組織，不能搞雙重標準。要尊重敘政府打恐主導權，反對借反恐操弄民族分裂。要承認敘為打恐付出的犧牲和貢獻。中方將支持敘反恐立場，共同促進國際反恐合作。

四是堅持包容和解的政治解決方向。要推動敘人民主導的政治解決，通過對話協商彌合各派分歧，為敘長治久安和發展振興奠定堅定政治基礎。國際社會應為此提供建設性幫助，支持聯合國發揮斡旋主渠道作用。

梅克達德表示，敘方贊同中方四點主張，願就敘利亞問題同中方進一步加強協調。