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巴沙爾會見王毅 稱在涉台港等問題上支持中方

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
巴沙爾（右）會見到訪的王毅。（法新社）
巴沙爾（右）會見到訪的王毅。（法新社）

訪問大馬士革的大陸國務委員兼外長王毅，與敘利亞總統巴沙爾會面。據中方發布，巴沙爾表示，敘方在涉台、涉疆、涉港等問題上無條件支持中方。

據新華社報導，王毅指出，中方堅定支持敘方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴，反對任何在敘實施政權更迭的企圖；堅定支持敘方按照聯合國安理會確定的「敘人主導、敘人所有」原則處理好國內問題，形成廣泛包容、團結一致的政治解決方案。

他提到，中方堅定支持敘方抗擊新冠疫情，將繼續向敘提供疫苗和抗疫物資；堅定支持敘方改善民生、加快重建，歡迎敘成為共建一帶一路新夥伴，支持敘反對單邊制裁、緩解人道主義困境；堅定支持敘方打擊一切恐怖主義勢力，願同敘加強溝通協作，幫助敘提高反恐能力；堅定支持敘方在地區和國際事務中發揮應有作用。

據報導，巴沙爾表示，王毅是他連任總統後接待的第一個外國客人。敘方衷心感謝中方在敘利亞問題上秉持公正立場，給予敘大力支持。

他並稱，敘方始終視中方為真誠的伙伴和朋友，奉行「向東看」政策，在涉台、涉疆、涉港等問題上無條件支持中方，致力於深化對華友好合作。敘方希加入共建一帶一路倡議，加強對華經濟、科技、文化、教育等領域合作，同中方共同打擊恐怖主義。感謝中方向敘提供人道主義援助。

同日，王毅還與敘外長梅克達德舉行會談並出席有關雙邊合作文件簽署儀式。

王毅 一帶一路 恐怖主義

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