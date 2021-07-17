王毅：支持打通連接中亞和南亞的南北通道建設

根據大陸外交部網站消息，大陸國務委員兼外長王毅16日在中亞國家烏茲別克首都塔什干出席「中亞和南亞：地區互聯互通的挑戰和機遇」高級別國際會議時提出，中國支持打通連接中亞和南亞的南北通道建設，幫助域內國家由「陸鎖國」向「陸聯國」轉型，共建連接歐亞、通達南北的國際運輸大通道。

王毅表示，自古以來，互聯互通是人類社會的不懈追求。當今世界，互聯互通是發展振興的關鍵動能。2013年大陸國家主席習近平提出共建「一帶一路」倡議以來，中國同中亞、南亞各國走得更近、連得更緊、合作更密。

他指出，中國願與中亞和南亞國家攜手努力，以高質量共建「一帶一路」為主線，打造更緊密的區域互聯互通夥伴關係。王毅並對推進中亞和南亞互聯互通提出四點倡議：

一、堅持開放包容，弘揚夥伴精神。中方反對以互聯互通為名搞地緣政治博弈，願秉持共商共建共享理念，與各方開闢融合發展的光明前景。

二、堅持軟硬並進，促進設施聯通。中方願同各方對接基礎設施發展戰略，同步推進「硬聯通」與「軟連接」，努力構建全方位、立體化、可持續的互聯互通網絡。

三、堅持互利共贏，加大資金融通。中方呼籲世界銀行、亞洲基礎設施投資銀行、亞洲開發銀行、絲路基金投資互聯互通項目，拓寬多樣化融資渠道，廣泛吸引民間和社會資本參與，共建穩定、透明、高質量的金融支撐。

四、堅持共同安全，破解合作困境。中方敦促有關國家信守承諾，履行義務，力避阿富汗安全局勢惡化蔓延。中方將繼續與國際社會、特別是阿富汗鄰國一道，合力勸和促談，發揮上海合作組織等機制的作用。

王毅強調，中方將深化同各方開展執法安全合作，共同打擊地區「三股勢力」（指暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）、販毒和跨國有組織犯罪，做好共建「一帶一路」項目安保工作，為地區互聯互通建設創造穩定、安全、和平的外部環境。