快訊

疫苗懶人包／莫德納、AZ 我該怎麼選？副作用有哪些？

微解封傳憾事 澎湖3男相約浮潛一人失蹤尋獲已溺斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅：支持打通連接中亞和南亞的南北通道建設

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
「中亞和南亞：地區互聯互通的挑戰和機遇」高級別國際會議16日在烏茲別克首都塔什干舉行。（取自大陸外交部網站）
「中亞和南亞：地區互聯互通的挑戰和機遇」高級別國際會議16日在烏茲別克首都塔什干舉行。（取自大陸外交部網站）

根據大陸外交部網站消息，大陸國務委員兼外長王毅16日在中亞國家烏茲別克首都塔什干出席「中亞和南亞：地區互聯互通的挑戰和機遇」高級別國際會議時提出，中國支持打通連接中亞和南亞的南北通道建設，幫助域內國家由「陸鎖國」向「陸聯國」轉型，共建連接歐亞、通達南北的國際運輸大通道。

王毅表示，自古以來，互聯互通是人類社會的不懈追求。當今世界，互聯互通是發展振興的關鍵動能。2013年大陸國家主席習近平提出共建「一帶一路」倡議以來，中國同中亞、南亞各國走得更近、連得更緊、合作更密。

他指出，中國願與中亞和南亞國家攜手努力，以高質量共建「一帶一路」為主線，打造更緊密的區域互聯互通夥伴關係。王毅並對推進中亞和南亞互聯互通提出四點倡議：

一、堅持開放包容，弘揚夥伴精神。中方反對以互聯互通為名搞地緣政治博弈，願秉持共商共建共享理念，與各方開闢融合發展的光明前景。

二、堅持軟硬並進，促進設施聯通。中方願同各方對接基礎設施發展戰略，同步推進「硬聯通」與「軟連接」，努力構建全方位、立體化、可持續的互聯互通網絡。

三、堅持互利共贏，加大資金融通。中方呼籲世界銀行、亞洲基礎設施投資銀行、亞洲開發銀行、絲路基金投資互聯互通項目，拓寬多樣化融資渠道，廣泛吸引民間和社會資本參與，共建穩定、透明、高質量的金融支撐。

四、堅持共同安全，破解合作困境。中方敦促有關國家信守承諾，履行義務，力避阿富汗安全局勢惡化蔓延。中方將繼續與國際社會、特別是阿富汗鄰國一道，合力勸和促談，發揮上海合作組織等機制的作用。

王毅強調，中方將深化同各方開展執法安全合作，共同打擊地區「三股勢力」（指暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）、販毒和跨國有組織犯罪，做好共建「一帶一路」項目安保工作，為地區互聯互通建設創造穩定、安全、和平的外部環境。

大陸外交部稱，這次會議是由烏茲別克舉辦，阿富汗、巴基斯坦等國領導人，以及中國、俄羅斯、哈薩克、塔吉克、土庫曼、印度、孟加拉、馬爾地夫、沙烏地阿拉伯、科威特、土耳其等國外長，聯合國秘書長，歐盟外交與安全政策高級代表等人分別以線下或視訊方式出席。

烏茲別克首都塔什干位置圖。（取自台灣外交部網站）
烏茲別克首都塔什干位置圖。（取自台灣外交部網站）

王毅 一帶一路 阿富汗

延伸閱讀

王毅訪烏茲別克 稱將深化執法合作打擊3勢力

協助阿富汗政治和解 王毅：可在華重啟談判

擺脫人權爭議 王毅喊話歐盟 盼堅持「戰略夥伴」

王毅才稱台獨極危險…中網民秀「一國兩制」雪糕火了

相關新聞

美國制裁中聯辦7名副主任 陸外交部：將予以痛擊

美國政府在台北時間16日晚間宣布對大陸駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱「中聯辦」）七名副主任實施制裁。大陸外交部駐香港特...

王毅：支持打通連接中亞和南亞的南北通道建設

根據大陸外交部網站消息，大陸國務委員兼外長王毅16日在中亞國家烏茲別克首都塔什干出席「中亞和南亞：地區互聯互通的挑戰和機...

查刺警案 港警搜港大學生會

香港警察國安處昨天進入香港大學校園，搜查香港大學學生會辦事處、校園電視和學苑的辦公室。

港書展2書商收通知 被指疑違國安法

正在舉行的香港書展，主辦方通知出版商收到投訴，指有參展的書籍懷疑違反香港國安法，提醒書商要確保書籍需要合法。

陸批美：就算太陽從西邊出來 中國也不相信他們的鬼話

大陸外交部發言人趙立堅今天（16日）在例行記者會上痛批美國：「就算是太陽從西邊出來，中國人民也不會相信他們（美國）的鬼話...

習近平向APEC捐資 成立「應對疫情和經濟復甦」子基金

大陸國家主席習近平16日表示，中方向亞太經合組織（APEC）捐資成立「應對疫情和經濟復甦」子基金，有助於亞太經濟體早日戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。