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美國制裁中聯辦7名副主任 陸外交部：將予以痛擊

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
繼去年11月制裁香港中聯辦主任駱惠寧後，美國16日又宣布制裁中聯辦七名副主任。香港中通社
繼去年11月制裁香港中聯辦主任駱惠寧後，美國16日又宣布制裁中聯辦七名副主任。香港中通社

美國政府在台北時間16日晚間宣布對大陸駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱「中聯辦」）七名副主任實施制裁。大陸外交部駐香港特派員公署隨後立即發表聲明表達強烈譴責，並揚言「必將堅決反擊」。

香港中聯辦遭美方制裁的七人分別為：陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、尹中華、楊健平。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將這七人列入「特別指定國民和被封鎖人員名單」，並引用「香港自治法案」作出制裁。

被列入前述「名單」的人員，在美國的資產將遭凍結，在美國的銀行服務及信用卡也極有可能被取消。在美國的所有人士及企業均不得與「名單」內人員交易，否則也將遭到制裁。

美國國務院、財政部、商務部與國土安全部16日還聯名發表「香港商業資訊公告」，建議美國企業注意香港投資環境變化，並指出目前香港存在的四大風險：港版國安法實施後的企業經營、資料隱私、透明度和獲取關鍵資訊，及涉及與受制裁的陸港個人往來。

大陸外交部駐港公署16日隨後發表的聲明稱，「針對美國政府悍然炮製所謂『商業警告』，毫無理據抹黑香港營商環境，並制裁中央駐港機構官員，外交部駐港公署發言人表示堅決反對和強烈譴責」。

聲明並指，美方此一行徑是「霸凌」，「蠻橫之極、無理之極」，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，赤裸裸干預香港事務和中國內政，「包括香港同胞在內的全體中國人民絕不接受，必將堅決反擊！」

香港 外交部 港版國安法

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