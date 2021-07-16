習近平承諾 3年內再供846億支持發展中國家抗疫

大陸國家主席習近平16日晚間於亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議上強調，中方克服自身大規模接種帶來的挑戰，向發展中國家提供了5億多劑疫苗，未來3年內還將再提供30億美元（約新台幣846億）國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。

另一方面，據「中國生物」微信公眾號消息指出，16日，經大陸國務院聯防聯控機制有關部門組織論證，大陸國藥集團中國生物北京生物製品研究所新冠病毒滅活疫苗獲批在3到17歲族群中緊急使用。

目前，國藥集團的新冠疫苗3到17歲年齡族群已經在河南完成一、二期臨床試驗，3到17歲族群免後中和抗體陽轉率為100%，中和抗體GMT和陽轉率與成人組相比無明顯差異，接種後安全性良好，不良反應主要為發燒和接種部位疼痛，嚴重程度以1級為主，未見嚴重不良反應，且不良反應發生率隨接種劑次增加而逐漸降低。

而大陸國家衛健委公布的數據顯示，截至7月13日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗14億201.9萬劑次。