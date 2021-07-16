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陸批美：就算太陽從西邊出來 中國也不相信他們的鬼話

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自陸外交部官網
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自陸外交部官網

大陸外交部發言人趙立堅今天（16日）在例行記者會上痛批美國：「就算是太陽從西邊出來，中國人民也不會相信他們（美國）的鬼話」。

趙立堅用這種直白且羞辱性的語言讓人開了眼界，但他每次的發言都被多數搖著民族主義大旗的大陸網友讚賞不已！

陸官媒環球時報今天在記者會上作球給趙立堅，環時記者詢問趙立堅對美國發動對伊拉克、敘利亞等多國戰爭，造成難以計數的穆斯林平民死傷，中方對此有何評論？

趙立堅答稱，美國對本國穆斯林的歧視和不公平對待由來已久。「911事件」後，美國穆斯林群體遭受到前所未有的衝擊，不僅在生活、就業等方面受到歧視，還遭受各種各樣的仇恨犯罪和虐待。

2017年1月，美國政府頒佈「禁穆令」，使美國穆斯林境遇每況愈下。有媒體評論稱，美國穆斯林如同一個半世紀以前的天主教徒那樣，因為自己的信仰而遭到政治上的歧視和孤立。雖然美國政府後來取消了「禁穆令」，但今年4月發佈的《總統關於齋月開始的聲明》依然不得不承認，美國穆斯林仍然是被欺凌、偏執和仇恨犯罪的目標。

他說，根據美方自己的調查結果，75%的美國成年穆斯林表示美國社會存在大量對穆斯林的歧視，69%的普通公眾也持相同觀點。50%的美國穆斯林認為，近年來在美國做一名穆斯林變得更加困難。

美國穆斯林的遭遇就是一面照妖鏡，照出了美方所謂「人權至上」、「普世價值」的虛偽面目。美國還以反恐之名發動阿富汗、伊拉克、敘利亞戰爭，造成難以計數的穆斯林平民死傷。

趙立堅說，美方對自己在穆斯林人權上的劣跡和罪行視而不見，反而頻頻炮製涉疆謊言，這是赤裸裸的虛偽和雙標。美國一些人常把關心新疆穆斯林掛在嘴邊。就算是太陽從西邊出來，中國人民也不會相信他們的鬼話。　　

美方應該做的是反躬自省，切實解決好自身存在的穆斯林人權問題，而不是打著關心穆斯林人權的幌子，對他國進行誣衊抹黑。

穆斯林 趙立堅 人權

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