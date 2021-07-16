習近平向APEC捐資 成立「應對疫情和經濟復甦」子基金

大陸國家主席習近平16日表示，中方向亞太經合組織（APEC）捐資成立「應對疫情和經濟復甦」子基金，有助於亞太經濟體早日戰勝疫情、實現經濟復甦。

新華社報導，習近平在北京以視訊方式，出席亞太經合組織領導人（APEC）非正式會議並發表講話，他強調，中方克服自身大規模接種帶來的挑戰，向發展中國家提供了5億多劑疫苗，未來三年內還將再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。

習近平指出，大陸推動貿易和投資自由化便利化，要拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤，引導經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

他認為，全球數位經濟是開放和緊密相連的整體，合作共贏是唯一正道，封閉排他、對立分裂只會走進死胡同，要努力構建開放、公平、非歧視的數位營商環境。

本次會議由今年APEC主辦國紐西蘭倡議召開，主題為「新冠肺炎疫情背景下亞太地區如何把握機遇，合作應對衛生危機，加速經濟復甦，為未來發展打下更好基礎」。

APEC這三年都沒有召開實體會議，2019年，因智利發生暴動而臨時取消；2020年則因疫情，主辦國馬來西亞改採線上會議，今年同樣因疫情關係，由主辦國紐西蘭將召開線上會議。