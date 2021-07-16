陸委會民調：逾8成國人反對我駐港人員簽一中承諾書

陸委會16日公布民調結果，多數台灣民意反對中共「一中原則」和「九二共識」、推進統一及粉碎台獨等立場，比例為76.1%，而對於中共及港府要求我駐港人員簽署「一中承諾書」，作為核發簽證前提，8成以上表示反對，比例為81.7%，陸委會稱，反映我民意拒絕中共對台強加政治主張和軍事威嚇，及設置互動的政治障礙。

調查還顯示，近9成台灣民眾不贊成其對台主張「一國兩制」，89.2%；持續以武力威脅台灣，88.7%。

陸委會強調，中共與港府對我駐港人員及香港民主自由的負面作法，台灣民意持反對的立場並支持政府的應處作為，82.2%以上民眾不認同中共宣稱貫徹香港「一國兩制」、「港人治港」及高度自治，卻抓捕香港媒體及民主派團體等人士；近7成即68.1%的民眾支持政府因應我派駐人員無法續留或赴任，調整香港辦事處業務辦理方式，維持必要運作；72.7%支持政府因應情勢將提出港澳關係條例修法、73.3%支持「台港服務交流辦公室」提供港人便捷服務。

陸委會指出，調查也顯示，有8成民眾認為中共應正視我方所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，近9成支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定，比例為89.4%。

此外，87.5%民眾反對中共在疫情期間不斷無謂批評台灣「以疫謀獨」，71.7%民眾支持未來疫後如開放邊境，為維護國家安全，政府將嚴審中國大陸人士來台申請。

陸委會強調，台港互設辦事處是基於互惠原則、服務民眾及處理事務性問題，「我方拒絕接受單方擅加矮化我國主權的政治條件，中共及港府的無理打壓嚴重破壞台港關係及台灣民眾權益；復以近期對港持續緊縮，凸顯香港已徹底遭中共『全面管治』」

陸委會指出，我政府將堅定捍衛國家主權，並與國際社會共同聲援港人爭取民主自由，也再次呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持，放棄對台強加政治框架及軍事恫嚇，才有助於未來兩岸良性互動發展。