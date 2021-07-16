中國接種疫苗破14億劑 供應國外5.7億劑
中國官員今天表示，中國COVID-19疫苗產能已達50億劑，目前國內接種已經超過14億劑，供應國外達到5.7億劑，正加快各種不同技術路線的疫苗生產能力建設。
新華社報導，中國工業和信息化部總工程師、新聞發言人田玉龍今天在新聞發布會上就COVID-19疫苗產能問題表示，工信部指導7家企業加快疫苗產能產量建設，截至7月份疫苗生產產能達到了50億劑，實現了國內14億劑的接種。
他說，供應國外的疫苗達到了5.7億劑，疫苗產能不斷擴大，供應能力不斷提升，較好地滿足了國內疫情防控需求，也力所能及地支持國外疫情防控。
中國COVID-19疫苗從生產到接種需要3個月時間。
田玉龍說，目前正加快各技術路線的疫苗生產能力建設，在確保品質安全基礎上全力擴大產能產量。下一步，將統籌國內外需求，多途徑開展國際產能合作，並優先保障國內疫苗需求。
根據中國國家衛生健康委員會官網，截至14日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種COVID-19疫苗14億1460.9萬劑次。
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