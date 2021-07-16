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新華時評警告台獨：再不懸崖勒馬只有死路一條

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
一架機號13013的美軍 C-146A 「獵狼犬」專機，今晨飛抵松山機場，30餘分鐘後隨即升空離去。圖／美國空軍官網
一架機號13013的美軍 C-146A 「獵狼犬」專機，今晨飛抵松山機場，30餘分鐘後隨即升空離去。圖／美國空軍官網

美國軍機「快閃」台灣，惹毛大陸連日砲火連連，官媒新華社今日發表評論文章稱，從兩岸實力對比看，大陸全面碾壓台灣，形成壓倒性優勢，強調台獨勢力鬧得愈歡，滅亡得就愈快。更警告民進黨和台獨，妄想以武謀獨，實屬螳臂當車，再不懸崖勒馬，留給自己的只有死路一條。

新華時評報導，美國頻繁打台灣牌，不斷通過所謂「切香腸」方式挑戰中方底線，其危險動作已危害中國的主權和領土完整，是非常惡劣的挑釁行為。報導稱，這種極端不負責任且非常危險的行徑，嚴重破壞中美關係的基礎和台海和平穩定。

報導指，美國利用台灣問題搞政治秀，挑戰一個中國原則，妄圖達到所謂以台制華的目的，這完全是痴心妄想。還說，玩火者必自焚。要美方切勿心存幻想和僥幸，切勿低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。

警告美方，認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向台獨發出任何錯誤信號，立即停止冒險挑釁行徑，停止在台海製造危險緊張局勢。

評論指，美國打台灣牌越打越歡，離不開民進黨當局的極力配合。民進黨和台獨緊抱美國大腿，拿台灣人民生命安全和利益福祉當政治籌碼，充當美國反華馬前卒為其火中取栗，正將台灣綁上末路戰車。文中其調，這輛戰車的狂奔只有一個結局，就是粉身碎骨、身敗名裂。

文末也指，台獨勢力鬧得愈歡，滅亡得就愈快，失敗得就愈徹底。從兩岸實力對比看，大陸全面碾壓台灣，形成壓倒性優勢。大陸有堅強決心和足夠能力，一舉粉碎台獨圖謀。民進黨妄想以武謀獨，實屬螳臂當車，再不懸崖勒馬，留給自己的只有死路一條。

新華社今日發表評論文章，警告民進黨和台獨，妄想以武謀獨，實屬螳臂當車，再不懸崖勒馬，留給自己的只有死路一條。圖╱新華網截圖
新華社今日發表評論文章，警告民進黨和台獨，妄想以武謀獨，實屬螳臂當車，再不懸崖勒馬，留給自己的只有死路一條。圖╱新華網截圖

台獨 民進黨 台海

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