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憂在港國際公司安全 傳美今再制裁駐港中聯辦7官員

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
傳美將針對大陸駐港聯絡辦的七名官員金融制裁。圖╱取自百度
傳美將針對大陸駐港聯絡辦的七名官員金融制裁。圖╱取自百度

路透引述消息人士報導，美國準備在今（16）日宣布，針對大陸駐港聯絡辦（中聯辦）七名官員金融制裁。報導指，這項針對性制裁肯定會再激怒中國政府。

報導指，因北京鎮壓香港民主，美國并警告在香港開展經營的國際企業情況正在惡化。

路透還引述這兩位不願透露姓名的消息人士說，美國針對香港問題的措施仍可能變化。其中一位人士說，白宮還在評估一項可能的關於香港移民的行政令，但仍不確定是否會實施。

稍早之前，美國國務院發布最新商業咨詢公告，強調美國政府對香港國家安全法對國際公司的影響的擔憂。而美國總統拜登在與德國總理梅克爾會晤後記者會上，拜登則指，「香港的情況正在惡化。中國政府並沒有履行關於如何處理香港問題的承諾。」

香港 拜登 北京 國務院

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