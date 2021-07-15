美一架運輸機降落台灣 大陸國防部警告：切勿玩火

苑舉正教授在影片中為了主張中國的治理比台灣好，歪曲了「民主」的意義，把民主說成一種與人民自主決定、政治平等參與完全背道而馳的東西。他把民主說成：以民為主，以老百姓的生命為主……國家為老百姓著想，這不叫民主叫什麼？也沒有內戰，也不可能被欺負，安和樂利一切有發展，這就是民主最佳的解釋。

2021-07-15 15:22