美一架運輸機降落台灣 大陸國防部警告：切勿玩火
媒體報導，一架美軍運輸機降落台灣。大陸國防部發言人吳謙15日對此表示嚴重關切，並稱「任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可」。
據大陸「國防部發布」消息，吳謙說，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。」
吳謙又說，「正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向『台獨』分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。」他還警告稱，「民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，勾連外部勢力謀獨挑釁，只會把台灣帶向危險境地。」
他最後說，「中國必須統一，也必然統一。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。中國人民解放軍保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何台獨圖謀。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言