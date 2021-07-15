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美軍機降落松山機場 陸國防部警告：將引發嚴重後果

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美軍C-146A 「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網
美軍C-146A 「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

一架機號13013的美軍 C-146A 「獵狼犬」專機，15日上午飛抵松山機場。對此，大陸國防部於15日下午立即表達「嚴重關切」並警告：「任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果」。

據悉，這架軍機是從美軍日本沖繩基地起飛，約於9時30分降落松山機場。疑似遞交物件後，於10時07分升空離開。

該型機有時會擔任美軍特戰司令部專案任務人員與軍品的運輸機，共有20架，過去美軍來台協訓先遣行程會勘，也曾搭乘該型軍機來台。

據指出，該專機15日來台是為運送候任AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）交接使用物品，原定停留1小時至10時30分，但在短暫整補後，就提早升空離台。

大陸國防部微信公號則於15日下午2時許發布新聞稿表示，當日，有媒體稱美軍1架運輸機降落台灣，「我們對此表示嚴重關切」。

大陸國防部表示，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。」

新聞稿還表示，「我們正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向『台獨』分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。」

「我們警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，勾連外部勢力謀『獨』挑釁，只會把台灣帶向危險境地。中國必須統一，也必然統一。」

新聞稿最後重申，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。中國人民解放軍保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何『台獨』圖謀。」

美軍 松山機場 國防部

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