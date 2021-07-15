中美若爆發戰爭，俄羅斯站哪一邊？ 俄羅斯大使這樣說

據《環球網》報導，俄羅斯駐北京大使杰尼索夫日前接受俄新社採訪時表示，俄羅斯相信，儘管中美之間存在分歧，但是還沒有到發生軍事衝突的地步。

俄羅斯衛星通訊社稱，在回答中美發生戰爭情況下俄羅斯將站在哪一方的問題時，杰尼索夫並未正面回答。

杰尼索夫說，「我只是從中國和美國之間不可能發生戰爭的角度出發。世界兩個主要經濟大國的關係發展艱難，其中一個是傳統的，我們稱其為超級大國，另一個是在經濟、金融和技術方面迅速提升的國際力量，但是還沒到爆發戰爭的地步。」

報導還提到，杰尼索夫認為，中美兩國在很大程度上互相依賴，首先是在經濟和金融方面。

他說，「中美存在不同的政治思想流派，但我們仍然相信，理智最終會戰勝（一切），像我們和美國的關係一樣不會發展到軍事衝突的地步。因此提出我們站在哪一方的問題毫無意義。」