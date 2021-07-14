上海學者：日《防衛白皮書》表述 衝擊一個中國原則

日本政府內閣近日發布《防衛白皮書》，針對當前中美戰略競爭加劇的形勢，首次提出「台灣局勢對日本安全及國際穩定十分重要」。對此，上海社科院台灣研究中心主任盛九元表示，這既是對中日關係嚴重的衝擊，也是日本對中國主權領土完整干涉的具體表現。希望日本政府能夠「幡然悔悟」，不要給台灣當局和「台獨」分子發出錯誤的信息。

據香港文匯網，盛九元表示，日本這一做法，不僅破壞了中日關係的基礎，同時也是日本不反思歷史的一個具體體現。二戰中，日本給包括中國人民在內的亞洲人民帶來了巨大的痛苦，這是日本必須反思的地方。日本應該要痛改過去干預別國主權內政、侵犯他國的錯誤行徑，但日本現在的行為，實際上就是不認真反思歷史的結果。

盛九元指出，根據《中日建交公報》，這份公報承認「中華人民共和國是中國的唯一合法政府，台灣問題是屬於中國的內部事務，日本不得干涉中國的內政」。現在日本在《防衛白皮書》又提到對台灣問題的高度關注，這違背了《中日建交公報》的基本原則，對中日關係的基礎構成一定的影響和衝擊。

盛九元認為，長期以來，中日關係友好一個重要的前提就是日本承認「一個中國」政策，而日本《防衛白皮書》的表述是對「一個中國」原則的衝擊。事態嚴重，希望日本政府能夠幡然悔悟，徹底改變企圖介入台海問題的作風，不要給台灣當局和「台獨」分子發出錯誤的信息。只有這樣，才能讓中日關係回歸正軌，才能讓中日人民的友好關係繼續發展，也才能真正起到一個維護地區和平安全穩定的作用。