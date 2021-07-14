消息：夏寶龍周五出席研討會講話 料談及國安法、DQ區議員

港區國安法實施一年，全國港澳研究會本周五（16日）舉行專題研討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」，將邀請中央領導、港澳工作部門領導、特首林鄭月娥等人出席。

消息指，國務院港澳辦主任夏寶龍將出席研討會並講話，談及國安法落實情況，預料亦會提及DQ區議員等議題。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，研討會圍繞國安法實施經驗、成效作討論，並肯定國安法對止暴制亂、特區管治產生的積極作用，審視最新國安形勢。屆時會發表演說的劉兆佳稱，目前未知哪名京官出席講話。

京港連線進行 料300人參加

據悉，研討會周五早上9時舉行，以北京—港澳連線方式進行，在北京設主會場，香港、澳門設分會場，香港會場定於金鐘一酒店。研究會嘉賓陣容甚猛，包括中央領導、港澳工作部門、特首林鄭月娥及主要官員、港區人大代表、全國政協委員等，預料約300人出席。

消息指，身兼中央港澳工作領導小組副組長的港澳辦主任夏寶龍，將出席研討會並發表講話，將談及國安法實施情況，料會提及近日的區議員辭職事件。有獲邀的港區人代表示，相信夏寶龍不會在此場合談論特首選舉，料最快9月選委會選舉後才有眉目。

政協月底參加習近平黨慶講話座談會

有建制派立法會議員指，有聽聞研討會周五舉行，形容嘉賓名單「非常神秘」，目前只知悉部分發表演講的人選，料人選與《基本法》有關。行會成員、工聯會黃國健相信研討會有兩大目的，一是了解香港情況，二是向香港傳遞訊息，因中央對未來一年三場選舉非常重視，尤其是9月舉行的選委會選舉，「未來香港整個政治架構離不開選舉委員會的角色，承上啟下，產生特首、選委會界別議員。」

北京相關主題研討會浪接浪，據悉有港區政協收到通知，本月底須出席視像座談會，學習中共總書記、國家主席習近平《在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話》，屆時有領導人出席。

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文章授權轉載自《香港01》