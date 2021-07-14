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港保安局長：香港恐襲維持中度 不排除出現孤狼式襲擊

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港保安局長鄧炳強說，警方評估不排除可能出現孤狼式襲擊。香港電台
香港保安局長鄧炳強說，警方評估不排除可能出現孤狼式襲擊。香港電台

香港經歷刺警案風波後，保安局局長鄧炳強表示，目前香港恐襲級別維持中度，警方評估不排除可能出現孤狼式襲擊，但現時未有確實情報顯示會發生，不過如掌握具體可靠情況，有恐怖組織計劃策動襲擊，對公眾安全造成威脅，當局會將級別提升至高度，並可能採取防禦措施，包括要求所有巴士及港鐵乘客的隨身物品都要接受檢查，甚至將部分港鐵站封閉，機場亦可能要加強檢查行李，及檢查前往機場的車輛。

據官方香港電台報導，鄧炳強在立法會回覆議員質詢時說，近年香港出現多宗暴力襲擊事件，施襲者往往因為受到網上虛假資訊、煽動暴力及仇恨的訊息影響，7.1的孤狼式襲擊便是例子，至於就「反假新聞法」立法，涉及多項複雜及具爭議議題，民政事務局局長會認真研究。

民建聯葛珮帆表示，歐洲等地有法例禁止為恐怖主義行為作出辯解或美化，即「寬恕恐怖主義罪」，關注香港會否參考及立法。鄧炳強說，目前法例包括《刑事罪行條例》第9及10條，以及《香港國安法》下都有條文可處理相類似犯法行為，包括禁止任何人煽動、協助及教唆他人實施分裂國家及顛覆國家政權、禁止宣揚恐怖主義等。

另一名民建聯議員何俊賢關注，當局會否增撥資源，加強保護警隊或建制派議員的家人，例如設立警隊子弟學校等。鄧炳強說，在警察宿舍方面，目前仍有保護令，如有人作出侵擾行為便即違反有關命令，至於在香港設立警察子弟學校，由於涉及問題複雜，包括是否全部警隊子女願意入讀、定位如何等，而當局有與教育局商討如何保障警察子女免受欺凌。

香港 恐怖主義

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