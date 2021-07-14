中國大陸發表白皮書 強調新疆目前處於史上最好發展期

面對西方國家一再指控北京當局迫害新疆少數民族人權，中國大陸國務院新聞辦公室14日發表「新疆各民族平等權利的保障」白皮書，強調「生命權」的重要性。白皮書稱，通過設立職業技能教育培訓中心等方式，開展預防性反恐，2016年底以來，新疆已連續四年多未發生暴力恐怖案（事）件，極端主義滲透得到有效遏制，各族群眾生命權得到充分保障。

美國國務卿布林肯12日發布一份關於防止種族滅絕和暴行的年度報告，點名批評緬甸、中國、衣索比亞、伊拉克、敘利亞和南蘇丹等六個國家正在發生的種族滅絕和暴行。

7月13日，拜登政府更新一份針對新疆供應鏈的商業警示，再次以新疆存在「強迫勞動」、「侵犯人權」為由，警告美國企業，若不退出與新疆有關的供應鏈、合資企業或投資項目，將可能面臨違反美國法律的高風險。

中國大陸則於14日發布長達1萬多字的「新疆各民族平等權利的保障」白皮書，從公民權利的保障、政治權利的保障、經濟權利的保障、文化權利的保障、社會權利的保障、婦女兒童權利的保障、宗教信仰自由權利的保障等七個面向，闡述當前新疆人權概況。

白皮書以「保障生命權」為過去幾年北京當局在新疆採取的「反恐」作為辯護。白皮書稱，中國大陸境內外「東突」勢力相互勾連，過去一段時間策劃實施了數千起暴力恐怖案（事）件，造成大量無辜群眾被害，數百名人民警察殉職，「嚴重危害了新疆各族群眾生命安全，踐踏了人類尊嚴」。

為此，中國大陸公布了「新疆維吾爾自治區實施『中華人民共和國反恐怖主義法』辦法」等地方性法規，對利用極端主義破壞法律實施的違法犯罪活動，依法進行嚴厲打擊，才能有效保障新疆民眾的「生命權」。

對於強迫勞動的指控，白皮書稱，「勞動是人的存在方式」。新疆通過發展高等職業技術學院、就業培訓中心等職業教育和培訓機構，基本實現有勞動能力的人口全就業。2014年至2020年，新疆勞動就業總人數從1,135.24萬人增加到1,356萬人，增長19.4%，年均新增城鎮就業47萬人以上。

白皮書最後強調，「當前，新疆社會大局持續穩定，各族人民和睦相處、安居樂業，處於歷史上最好的發展時期。」